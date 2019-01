IS: Taksikuski kyllästyi, 50 euron kyydistä 60 euron sakko

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsngin Meilahden sairaala-alueen hakuliikenteessä on ongelmia.

Helsinkiläinen taksinkuljettaja Arto Miettinen kertoo hakeneensa lauantaina pyörätuolissa olevaa asiakasta Meilahden sairaalan edestä. Asiakas oli tilannut taksin alatasanteelle, päivystyspoliklinikan ovelle.

– Päivystyspoliklinikan edusta oli täysin tyhjä, yhtään autoa ei ollut missään. Kun sain auton siihen parkkiin, tuli lappuliisa vartijan kanssa, otti valokuvan autosta ja tökkäsi sakkolapun käteen, Miettinen kertoo Ilta-Sanomille.

Miettinen kysyi, mihin hän voi viedä auton, jos pyörätuoliasiakas teki tilauksen päivystyspoliklinikan ovelle. Hän sai vastaukseksi, että pitää mennä yläkertaan pääoven eteen.

– Päivystyspolilla on vielä puhelinnappi, mistä nappia painamalla taksi tilataan siihen paikkaan, jossa olin. Ja kun minä menin sinne, sain sakkolapun.

Miettinen vei auton lopulta pääoven eteen ja lähti hakemaan alatasanteelta asiakasta. Asiakas odotti koko ajan alhaalla taksia.

Miettinen sanoo, ettei häntä paljon kiinnosta ajaa enää sairaalakyytejä. Hän sai 60 euron sakkolapun 50 euron kyydistä.

HUS:n yksikönpäällikkö Lasse Himmanen myöntää IS:lle, että pysäköiminen ja hakuliikenne on ongelmallista Meilahdessa. Hänen mukaansa rampin alapuolella olevalla päivystyspoliklinikan paikalla on kahdeksan ambulanssipaikkaa. Alakerta on rauhoitettu hälytystoimintoon.

– On ehdotonta, että paikat varataan ambulansseille. Sinne tulee hälytysajossa olevia ambulanssia. Sekunneista voi olla kiinni, pysyykö potilas hengissä.