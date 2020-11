IS: Täällä koronatilanne on kriittisin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vantaan tilanne huolestuttaa HUS-johtajaa.

Pääkaupunkiseudulla etenkin Vantaan koronatilanne on huolestuttava, arvioi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen Ilta-Sanomille. Ilmaantuvuusluku on Vantaalla naapurikaupunki Helsinkiä korkeampi.

– Vaikka tilanne on Helsingissä huono, Helsingissä on resursseja ja pystytään ehkä kirimään tilanne kiinni. Vantaalla on paljon ohuempi terveydenhuollon organisaatio ja voimavarat heikommat, Lehtonen sanoo.

Potilasmäärät tulevat lähiviikkoina kasvamaan, Lehtonen arvioi.

– Joulun aikaan on sairaalassa täyskuormitus näillä näkymin.

Hus pystyy Lehtosen mukaan hoitamaan koronapotilaat, mutta se tapahtuu muiden potilaiden kustannuksella. Lähiviikot näyttävät, ovatko pääkaupunkiseudun tiukentuneet koronatoimet purreet. Kynnys ottaa valmiuslaki käyttöön on kuitenkin korkea, Lehtonen sanoo.

Lehtonen kehottaa ihmisiä ottamaan koronarajoitukset vakavasti, hyvistä rokoteuutisista huolimatta.

– Jos ihmiset eivät muuta nyt käyttäytymistään, huonosti käy, hän varoittaa.

– Realiteetti on, että tässä ottelussa on kolme erää. Kaksi erää on kohta takana. Ensi kevät pitäisi vielä jaksaa.