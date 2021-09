IS: Suomessa varastossa yli miljoona rokotetta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

THL:n johtajan mukaan rokoteannosten vanhentumisvaaraa ei ole.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoista viikkoon 36 mennessä Suomeen oli saapunut 8 246 000 rokoteannosta, joista perjantaihin 10. syyskuuta mennessä oli käytetty reilut 7 153 000, kertoo Ilta-Sanomat. Rokotteet ovat Pfizerin ja Modernan.

– Ei rokotteita tietenkään varastoitavaksi ole hankittu, THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo Ilta-Sanomille.

Tervahaudan mukaan on hyvä, että sairaanhoitopiirien syväjäässä makaa käyttämättömiä rokoteannoksia runsaasti. Vaikka maahan ei saapuisi enää yhtäkään annosta, riittää jo nykyinen maassa oleva määrä 80 prosentin rokotuskattavuuden saavuttamiseen.

Myös rokotusaikojen aikaistaminen pitäisi olla mahdollista, jos ensimmäisen ja toisen rokotuskerran aikaväliksi on aikanaan pantu 12 viikkoa.

Elokuun lopulla rokotteita saapui 460 000 ja syyskuun alkuviikolla 425 000. Loppukuun aikana tulee satojatuhansia annoksia lisää. Tervahaudan mukaan varasto on karttunut sen takia, että kysyntä on pienempää kuin tarjonta. Tällä hetkellä yli 12-vuotiaista on Suomessa rokotettu 63,3 prosenttia.

– Nuorten ja nuorten aikuisten piirissä rokotekattavuus on edelleen matalahko. Rokotuksen saamista on monessa kunnassa yritetty helpottaa, kun on järjestetty käteviä pop-up ja drive-in -rokotuspisteitä, Tervahauta sanoo.

Tervahaudan mukaan rokotteiden vanhentumisvaaraa ei ole.

– Tätä vaaraa ei Suomessa ole. Rokotteiden käyttöaika vaihtelee valmisteittain, mutta se voi olla vuodenkin eteenpäin, Tervahauta sanoo.