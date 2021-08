IS: Suomessa tehdyllä sähköautolla voi ajaa aurinkovoimalla jopa 20000 km/v

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lightyear One-auton valttikorttina on erityisesti sen poikkeuksellinen energiatehokkuus.

Uudessakaupungissa aletaan pian valmistamaan uutta Lighyear-merkkistä sähköautoa. Sähköautomerkin uutusmalli kulkee nimellä One. Asiasta uutisoi Ilta-Sanomat.

Lightyear One on viisipaikkainen, noin 5,0 metriä pitkä, 1,9 metriä leveä ja 1,4 metriä korkea auto. Alkuun Suomessa on suunniteltu valmistettavaksi vain piensarjoja, mutta kaupallisesta menestyksestä riippuen saatetaan auto tuoda markkinoille laajemminkin. Lightyear Onen hinta tulee olemaan arviolta 150 000 euroa.

Auton erityisenä valttikorttina on sen energiatehokkuus. One kuluttaa energiaa WLTP-testinormin mukaan vain noin 8,3 kilowattituntia sadalla kilometrillä. Luku on huimasti alhaisempi kuin mihin sen kilpailijat pystyvät. Nykyisellä sähkönhinnalla 100 kilometrin energiakustannukseksi tulee One:lla vajaat 1,5 euroa.

Auton virallinen toimintamatka yhdellä sähkölatauksella on parhaimmillaan 725 kilometriä. Sähkön lisäksi auton lataus onnistuu kuitenkin myös aurinkokennojen kautta, joka alentaa entisestään autoilun hintaa. Valmistuttajan mukaan autolla voikin ajaa aurinkovoimalla jopa 20 000 kilometriä vuodessa – enemmän kuin keskimääräinen suomalaisautoilija ajaa vuosittain.