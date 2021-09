IS: Suomen koronarutiini tuo lentokentälle satojen metrien jonot

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomi haluaa tarkastaa koronatodistukset kahteen kertaan.

Suomeen pääsy on edelleen vaikeampaa kuin moniin muihin maihin, moittii lentoasemayhtiö Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki.

– Suomi on ainoa maa, jossa on (koronatodistusten) tarkastukset sekä lähteville että saapuville matkustajille, hän sanoo Ilta-Sanomien mukaan.

Mäen mukaan muissa maissa riittää, että lentoyhtiö tarkastaa matkustajien koronatodistukset ennen koneeseen nousemista, eikä kohdemaassa niitä enää tarkasteta. Suomessa ne tarkastetaan myös lennolta saavuttaessa, mikä ruuhkauttaa lentokenttää.

– Eilenkin oli monen sadan metrin jono tarkastuspisteeseen.

Suomessa lentoliikenne on palannut hitaammin koronaa edeltävään aikaan. Finnairin kapasiteetista on käytössä 30 prosenttia, kun muilla eurooppalaisilla lentoyhtiöillä luku liikkuu 50 prosentissa. Lentomatkustajien määrä on Suomessa neljännes vuoden 2019 tasosta, muualla puolet.

– Tilanne on tosi raju, koska olemme ihan viimeisenä lentoasemana ja maana koko Euroopassa lentoliikenteen palautumisessa, Mäki sanoo.