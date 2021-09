IS: SDP:n edustaja hyötynyt kakkosasunnon järjestelystä 10000 euroa

Monille kansanedustajille jää ylimääräistä 493 euron verottomasta kulukorvauksesta.

Ilta-Sanomien selvityksen mukaan monet maakuntien kansanedustajat maksavat pääkaupunkiseudun kakkosasunnostaan hyvin matalaa vuokraa. Edustajat saavat verotonta kulukorvausta 1809 euroa kuukaudessa, josta asumisen osuus on 493 euroa.

SDP:n Eeva-Johanna Eloranta on asunut vuoden alusta lähtien Espoossa vuokralla omakotitalon työ- ja makuuhuoneessa. Hän maksaa 12 neliön asunnosta 25 euroa vuorokaudessa ja vähintään 50 euroa kuukaudessa.

Eloranta sanoo IS:lle, että kyseessä on hänen sukulaisensa, ja että ”tässä on vähän väliaika meneillään, kun olen eronnut ja on ollut koronaa ja muuta”. Hän ei täsmennä, kuinka paljon vuokraa on makasnut kuukausittain. 50 euron vuokralla taloudellinen hyöty olisi 443 euroa kuukaudessa.

Eloranta sanoo asumiskustannusten ylittäneen kulukorvauksen noin 200 eurolla vuosina 2011–2015 ja vuodesta 2015 viime vuoteen asti noin 500 eurolla.

SDP:n Marko Asell on maksanut kesästä 2019 lähtien Vantaalla sijaitsevasta 51 neliön asunnosta vain sata euroa kuussa. Kulukorvauksesta on jäänyt voittoa 393 euroa kuussa yli kahden vuoden ajan, eli voittoa on kertynyt 10 611 euroa.

Vuokraisäntä on Asellin tuttava. Hän sanoo yöpyneensä usein myös hotelleissa. Kyseessä on väliaikainen ratkaisu, joka on pysynyt voimassa koronan vuoksi.

Kansanedustajat Iiris Suomela (vihr.) ja Heikki Autto (kok.) ovat maksaneet Helsinki-asunnoistaan 400 euron vuokraa. Suomela kertoo järjestelyn päättyneen, sillä hän omistaa nykyisin asunnon puolisonsa kanssa. Autto kertoo äitinsä omistavan oman kakkosasuntonsa, mikä selittää alhaista vuokraa.

Sama korvaus maksetaan myös edustajille, jotka ovat ostaneet asunnon pääkaupunkiseudulta. Esimerkiksi keskustan Annika Saarikko (kesk.) osti puolisonsa kanssa kesällä 2019 Espoosta paritalon 555 000 eurolla.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio ei näe ilmiössä ongelmaa. Hänen mukaansa valtaosalla kansanedustajista asumiskulut ylittävät 493 euroa.

– Tämä on vakiosumman väistämätön seuraus, että jotkut harvat maksavat vähemmän, suurin osa enemmän, Rauhio sanoo.