IS: SDP vappusatasen kaatumisesta: Ainahan näihin liittyy epävarmuuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoluesihteeri Antton Rönnholmin mukaan suhdannetilanne on muuttunut.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on todennut, että SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen vuoden 2018 vappupuheessaan lupaama eläkkeiden ”vappusatanen” peruuntuu. Marinin mukaan siihen ei ole enää tarvittavia rahoja tällä hallituskaudella.

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kommentoi aihetta Ilta-Sanomille. Antti Rinnettä ei saatu kommentoimaan asiaa. Hänen lupauksensa oli ”lupaan 100 euroa nettona kuukaudessa – useamman vuoden ohjelmalla toteuttaen – lisää alle 1 400 euron eläkkeisiin”.

– Se, mitä hallitusohjelmassa on sanottu, sitä on lähdetty toteuttamaan. Rinteen puheessa ja meidän vaaliohjelmassa on ollut, että tämä toteutuu pitemmällä aikavälillä, ja ainahan näihin liittyy näitä epävarmuuksia. Hallituksen neuvotteluissa nähdään, mitä tässä voidaan vielä tehdä. Olemme erilaisessa suhdannetilanteessa missä toivoimme olevamme, Antton Rönnholm sanoo IS:lle.

Hän toteaa, että eläkkeisiin on silti tehty pienempiä korotuksia. Esimerkiksi takuueläkettä on korotettu 50 eurolla ja täyden kansaneläkkeen määrää 34 euroa kuukaudessa.

– Rinne sanoi silloin, että pitää parantaa satasella, miten suhdanteet sallivat, ja indeksit tulevat takaisin. Ne tulivat takaisin. Emme ole tämän ympäriltä kokoustaneet. Varmaan puhumme, kun puoluehallitus on kasassa. Tulevat neuvottelut hallituksessa näyttävät, mihin kaikkeen rahaa on, Rönnholm katsoo.

– Ilkkuminen kannattaa varmaan aloittaa siinä vaiheessa, kun on tehnyt jotain näiden ihmisten hyväksi. Minusta on hyvä, että politiikassa asetetaan tavoitteita, pyritään niihin, neuvotellaan, ja katsotaan mihin asti päästään. Odotetaan, miten meille käy. Hyvällä tiellä ollaan, oikeaan suuntaan on menty.

Hallitus on nostanut vain Kelan myöntämiä eläkkeitä. Kokonaisuudessaan 50 euron korotuksen eläkkeeseensä on saanut vähän yli 70 000 eläkeläistä. Noin 25 000 eläkeläisen eläke nousi 26–30 euroa kuukaudessa. Korkeintaan vappuvitosen sai noin 11 500 eläkeläistä.