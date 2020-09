IS: Sähköautojen kotilatauksessa edessä iso joukko ongelmia

ARAn arvion mukaan taloyhtiö, josta puuttuu sähköautojen latauspaikat, voi jäädä jälkeen asuntojen ja liiketilojen arvoissa.

Liikenteen päästövähennystyöryhmässä eli niin sanotun fossiilittoman liikenteen tiekartan suunnittelussa mukana olevan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn käsityksen mukaan jokainen sähköauto tarvitsee lähtökohtaisesti kotilatauspisteen. Kotilataamiseen liittyy kuitenkin ARAn raportin mukaan iso joukko teknisiä, taloudellisia ja myös asenteellisia ongelmia. Aiheesta uutisoi Ilta-Sanomat.

Olemassa olevien autopaikkojen nykyinen sähkötekniikka on ensinnäkin tyypillisesti ikääntynyttä. Käytännössä taloyhtiöiden olemassa oleva laiteinfra on pääasiassa mitoitettu vanhastaan lähinnä perinteiselle moottorin esilämmittimelle, jonka tehontarve on noin 500 wattia. Kyseinen luku on alle kolmasosa verrattuna kaikkein pienitehoisimpiinkin (1600W eli 1,6kW) sähköautojen hidaslatauslaitteisiin.

Lisäksi myös olemassa olevien parkkipaikallisten sähkötolpallisten taloyhtiöiden sähkörasiat sekä -koskettimet ovat ARAn materiaalin mukaan keskimäärin heikossa kunnossa, eivätkä ne tyypillisesti kestä laajamittaisen lataamisen vaatimaa korkeaa ja pitkäkestoista kuormitusta.

Sähköautoihin liittyy paljon mielikuvia – kuten tulipalovaara – ja yhtiöissä epäillään esimerkiksi sähköautoilun ja lataamisen todellisen ympäristövaikutuksen määrää. Suuri ongelma on myös vain osaa asukkaista hyödyttävien kulujen jakautuminen kaikille, kun kiinteistön autopaikat ovat taloyhtiön hallussa.

ARAn esitysmateriaalien perusteella yksi merkittävä uhka taloyhtiöille on myös niin sanottuun ”huonoon investointiin” lähteminen. Tämä tarkoittaa sitä, että latauslaiteremonttiin ryhtyvässä taloyhtiössä järjestelmä mitoitetaan säästö- tai tietämättömyyssyistä vain tämän hetkiselle minimitarpeelle, eli esimerkiksi asennettavien maakaapelien koossa säästetään.

ARAn mukaan ongelmat pitää ratkaista rakentamalla yksinkertaisesti taloyhtiöihin riittävästi kapasiteettia, eli mahdollistaa sähköautokäyttöön suunnitellut asianmukaiset Mennekes-rasiat sekä vähintään 3×16 A:n syöttö per latauspiste.

ARA arvioi, että jos sähköauton latauspistokkeesta tulee joskus vaikkapa parvekkeeseen tai pesukoneliitäntään verrattavissa oleva normi, voi latauspaikaton taloyhtiö jäädä jälkeen myös asuntojen ja liiketilojen arvoissa.

Liikenne- ja viestintäministeriössä parhaillaan valmistuvassa fossiilittoman liikenteen suunnitelmassa käsitellään myös sähköautojen latauspaikkoja. Fossiilittoman liikenteen tiekartta on tulossa lausuntokierrokselle syyskuussa 2020 ja se viedään valtioneuvoston käsittelyyn loka-marraskuussa 2020.