IS: Rokotusjärjestykseen ei haluta juuri nyt muutoksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Terveydenhuollon asiantuntijat pitävät keskustelua Suomen järjestyksestä tärkeänä.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne (sd.) sanoi perjantain Helsingin Sanomissa, että perusoikeuksien näkökulmasta työikäisten massarokotusjärjestystä olisi perusteltua miettiä uudestaan, jotta Suomessa vältettäisiin samanlaiset rajoitukset kuin keväällä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek ei pidä Ilta-Sanomissa rokotusjärjestyksen muuttamista ajankohtaisena niin kauan, kun Suomessa on yli 70-vuotiaita ja riskiryhmiin kuuluvia rokottamattomia.

Tätä mieltä ovat muutkin Ilta-Sanomien haastattelemat asiantuntijat.

Rokotetutkimuskeskuksen johtajan Mika Rämetin mukaan rokotusjärjestyksen muuttamisessa on paljon muitakin kuin alueellisia tekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon. Hän on samaa mieltä Rinteen kanssa siitä, että keskustelua järjestyksestä on hyvä käydä, mutta rokotusjärjestyksen täydentämisen aika tulee hänen mielestään myöhemmin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen pitää rokotusjärjestyksen uudelleen pohtimista järkevänä.

– Jos kylmän loogisesti asiaa ajattelee, tartuntojen vähentämisen kannalta järkevää olisi kohdistaa rokotukset sinne, missä tautiakin on.

Hän kertoo kuitenkin pitävänsä nykyistä rokotusjärjestystä hyvänä ja lääketieteellisesti perusteltuna. Ongelmallista hänen mukaansa sen sijaan on, että suunnitelma on tehty aikana, jolloin lähtökohtana oli, että rokotetta tulisi maahan sen verran kuin sitä tilattiin.

– Nyt näin ei ole käynyt, mikä pakottaa priorisoimaan ja miettimään, missä rajallisista rokotteista on eniten hyötyä, Lehtonen sanoo IS:lle.

HUSin toimitusjohtaja Juha Tuomisen mukaan rokotusjärjestystä on syytä muuttaa, jos rokotustahti jää hitaaksi tai perustella, miksi järjestystä ei muuteta, koska riskit tietyillä alueilla ja väestöryhmissä ovat korkeammat kuin muualla.