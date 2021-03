IS: Raskaana olevia koronan vuoksi tehohoitoon

Apulaisylilääkärin mukaan nuoret joutuvat nyt aiempaa enemmän sairaalaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan joutunut sairaala- ja tehohoitoon koronan takia myös raskaana olevia ja juuri synnyttäneitä potilaita.

Husissa varaudutaan Covid-19-virustaudin vuoksi osastohoitoa tarvitsevien, raskaana olevien tai synnyttäneiden määrän nousuun.

Parissa viikossa tartuntojen määrät ovat lisääntyneet ylipäätään alle 40-vuotiaiden perusterveiden keskuudessa. 20-39-vuotiaiden osuus tehohoitopotilaista oli toissa viikolla 27 prosenttia, 40–59-vuotiaiden osuus 27 prosenttia ja yli 60-vuotiaiden 47 prosenttia.

Eeva Ruotsalainen arvelee nuorten potilaiden aiempaa suuremman sairaalahoidon tarpeen johtuvan virusmutaatiosta.

– Se voi olla syy, miksi nuoria on nyt enemmän sairaaloissa. Tämä on toki spekulaatiota. Brittivariantti myös leviää lähes kaikissa ikäryhmissä, mikä vaikuttaa sairaalahoidon tilanteeseen, Eeva Ruotsalainen sanoo Ilta-Sanomille.

– Terveydenhuollon kantokyky on kuormittumassa, ja koronaviruspotilaiden määrän lisääntyessä sillä on vaikutusta myös muiden potilaiden hoitoon. Jokaisen ikäryhmän sosiaalisia kontakteja on nyt minimoitava. Se on selkeä viestini.

– Tautitapaukset nousevat nyt pystysuoraa vauhtia.

Pääkaupungissa etsitään nyt Helsingin soten mukaan henkilökuntaa koronapotilaille tarkoitettua varasairaalaa varten. Sairaalaa suunniteltiin jo viime keväänä ja se saataisiin tarvittaessa pystyyn viikossa,

