IS: Raja vuotaa – Virosta viikossa 3500 rekkakuskia ilman koronatestiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Myöskään matkustajille ei edelleenkään tehdä pakkotestejä.

Ilta-Sanomien mukaan Suomeen tuli viime viikolla (viikko 8) VIrosta noin 3 500 rahtiliikenteen kuljettajaa. Heiltä ei vaadita negatiivista koronatestitulosta tai todistusta sairastetusta koronataudista.

Virossa on hälyttävä koronatilanne. THL:n ohjeiden mukaan todistuksia ei kuitenkaan vaadita logistiikka-alan kuljettajilta, joiden saapumiselle ”testivaade” muodostaa ”käytännön ylitsepääsemättömän esteen”.

– Suomeen tulee ulkomailta paljon kriittisiäkin hyödykkeitä. Pandemian alusta asti on todettu, että Suomen täytyy pysyä toiminnassa, ja ettei rahtiliikenne saa häiriintyä, THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta sanoo IS:lle.

Testitodistuksen vaatiminen rekkakuskeilta voisi THL:n Kivirannan mukaan ruuhkauttaa satamia ja vakavasti vaurioittaa hyödykkeiden kulkemista Suomeen.

– Ammattikuskeja on ohjeistettu rajanylityspaikoilla Suomen hygieniakäytännöistä. Ammattikuskeille käytössä ollutta ohjeistusta ollaan juuri päivittämässä. Sen tavoitteena on muun muassa se, että kuljettaja pysyisi mahdollisimman pitkälti omaehtoisessa karanteenissa ajoneuvonsa hytissä. Esimerkiksi näin pyritään minimoimaan tartuttamisriskiä, joka tietenkin on olemassa.

Ilta-Sanomien mukaan Suomeen Virosta tuleville matkustajillekaan ei edelleenkään suoriteta pakkotestiä. Varustamot vaativat testituloksen.

Aluehallintovirastojen tiedotteiden mukaan jokainen matkustaja on ohjattava terveystarkastukseen eli koronatestiin. Viranomainen voi määrätä testattavaksi vain yksittäisiä ihmisiä, ja rajalla toimivan terveysviranomaisen täytyisi ottaa yhteys aluehallintoylilääkäriin.

– Uudella ohjeistuksella suosittelemme vahvasti, että kaikki matkustajat testattaisiin, jotta testiä ei voi millään verukkeella jättää tarjoamatta, Etelä-Suomen aluehallintoylilääkäri Mikko Valkonen sanoo IS:lle.