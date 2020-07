IS: Raamatun versiosta otettiin pois Messias-sanat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uudessa käännöksessä on kiinnitetty huomiota sukupuolineutraaleihin ilmaisuihin.

Ilta-Sanomien mukaan Uudesta testamentista julkaistaan lokakuun kirjamessuilla uusi versio, joka on tähdätty erityisesti nuoremmalle lukijakunnalle.

Monia hankaliksi ja vanhakantaisiksi koettuja ilmaisuja muutetaan. Uudessa painoksessa seimi on korvattu eläinten heinillä, laupeuden sijaan puhutaan hyväntahtoisuudesta ja Vapahtaja on jatkossa Pelastaja.

– Sellaisia sanoja, joiden merkitystä oikein kukaan ei osaa enää sanoa, on vaikkapa vanhurskaus. Oudon käsitteen nähdessään ihminen täyttää sen omilla ideoillaan, Suomen Pipliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila sanoo.

Myös sukupuolineutraaleihin ilmaisuihin on kiinnitetty huomiota verrattuna vuoden 1992 kirkkoraamattuun. Esimerkiksi veljien sijasta puhutaan veljistä ja sisarista.

UT2020-käännös julkaistaan vain sähköisenä versiona mobiilikäyttäjille, eikä sen ole tarkoitus korvata virallista kirkkoraamattua. Käännös on tehty Uuden testamentin kreikankielisestä alkutekstistä.

Helsingin Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala kertoo käyttävänsä uutta käännöstä saarnoissaan. Hän ei pidä outona, jos jatkossa ei enää puhuta Messiaasta tai opetuslapsista.

– Itse pidän opetuslapsia todella alentavana ilmaisuna. Kyse oli kuitenkin aikuista miehistä ja naisista jotka Jeesusta seurasivat, ja oppilas-sana on paljon parempi. Messiaan sijaan Kristus taas on meille luonnollisempi sana, joka on tuttu uskotunnustuksesta ja muusta, Kanala sanoo IS:lle.