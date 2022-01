IS: Puolustusvoimilla useita harjoituksia eri puolilla – ”suunnitelman mukaisia”

Puolustusvoimilla on tällä hetkellä eri puolilla Suomea käynnissä useita harjoituksia, jotka näkyvät ja kuuluvat katukuvassa. Niitä on koonnut yhteen Ilta-Sanomat.

Pääkaupunkiseudulla on käynnissä Kaartin jääkärirykmentin harjoitus, johon osallistuu Ilmavoimien Hornet-hävittäjiä. Kainuun, Koillismaan ja Lapin alueella Ryske 22 -harjoitukseen osallistuu ainakin Kainuun prikaatin ja jääkäriprikaatin joukkoja. Karjalan prikaatin valmiusyksiköllä on kesken harjoitus Mikkelin ja Savonlinnan alueella.

Maavoimien tiedotuspäällikkö Erikka Mannila kertoo, että käynnissä olevat harjoitukset ovat puolustusvoimien normaalia, koulutussuunnitelman mukaista toimintaa.

– Maavoimissa on parhaillaan käynnissä joukko-osastojen johtamia suunnitelman mukaisia valmiusyksiköiden ja valmiusosastojen taisteluharjoituksia. Vastaavan sisältöisiä harjoituksia on järjestetty myös aikaisempina vuosina, Mannila sanoo IS:lle.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak kirjoitti maanantaina Twitterissä, että puolustusvoimien valmiuden kohottamisesta on tullut viime aikoina ”osin näkyvää”, vaikka usein tämä tapahtuu “verhon takana”.

Salonius-Pasternak kiinnitti huomionsa puolustusvoimien näkyvään toimintaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Tutkijan mukaan kyseinen harjoitus on erikoinen, koska ajankohta ei ole tavallinen puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen yhteisille harjoituksille.

Finland's Defence Forces clearly signals 'Game On'…

…I've been asked almost daily whether Finnish military has done anything recently to raise readiness. My answer has always been a Kimi-like: "yes"

Now its partially visible.

Thread follows.

— C Salonius-Pasternak (@charlyjsp) January 24, 2022