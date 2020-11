IS: Puolustusministerille valituksia nälkäisistä varusmiehistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Antti Kaikkosen mukaan ruokaa ei palautteen perusteella ole riittänyt kaikille.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) alkoi saada keväällä yhteydenottoja varusmiehiltä ja varsinkin varusmiesten huolestuneilta äideiltä armeijan ruoka-annoksista.

– Palautteen perusteella on ollut yksinkertaisesti tilanteita, joissa ruokaa ei ole aina riittänyt kaikille. On ollut myös tilanteita, joissa on koettu, ettei annoskoko ole riittävä, Kaikkonen kertoo Ilta-Sanomille.

Koronan vuoksi maastossa pakkiruokailussa olleet varusmiehet ovat valittaneet nälkää. Kaikkonen kertoo puhuneensa asiasta Puolustusvoimien johdon kanssa.

– Puolustusvoimat on onnistunut koronantorjunnassa aivan erinomaisella tavalla, mutta osana sitä ei ole syöty niin paljon yhdessä varuskunnan ruokaloissa ja joillakin alueilla on tullut ongelmia. Tästä on annettu uusi ohjeistus varuskuntiin.

Toisena tärkeänä asiana Kaikkonen pitää ruuan kotimaisuusastetta.

– Tavoitteena pitää olla, että Suomen armeija marssii suomalaisella ruualla. Kotimaisuusaste on tällä hetkellä noin 75 prosenttia, se on kohtuullinen suoritus mutta parempaan pitää pystyä.