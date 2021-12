IS: Professori tyrmää tanskalaisarvion omikronista: Ihan höpöhöpöä

Suomalaisasiantuntijan mukaan koronaviruksen uusia muunnoksia tullaan vielä näkemään.

Helsingin yliopiston virologian professori Kalle Sakselan mielestä arviot siitä, että pandemia vetelisi omikronin myötä viimeisiään, ovat spekulaatiota.

– Voi ajatella, että tällainen laajasti leviävä mahdollisesti vähemmän vaarallinen virus voisi olla jollain tavoin hyödyksi, mutta kyllä se menee arvailun puolelle, Saksela sanoo Ilta-Sanomille.

Tanskalaisen Rigshospitalet-sairaalan ylilääkärin, professori Jens Lundgrenin mukaan olisi mahdollista, että virus ei enää pystyisi kehittämään muunnoksia, jotka voisivat kilpailla omikronin kanssa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä. Saksela tyrmää väitteen.

– Se on ihan höpöhöpöä. Kyllä uusia muunnoksia tullaan vielä näkemään ja kreikkalaisia kirjaimia piisaa, Saksela toteaa IS:lle.

– Johan tätä jotkut asiantuntijat ehdottivat ennen omikronia. Silloin sanottiin, että olemme nähneet maksimaalisen variaation, mitä piikkiproteiiniin voi syntyä, eikä tarvitse olla huolestunut, uusia ei synny. Nyt meillä on omikron, joka on aivan eri näköinen. Kyllä se on aika löysää puhetta, mukava on kaikenlaista spekuloida, mutta luulo ei ole tiedon väärti, hän lisää.

Etelä-Afrikassa tartuntojen määrä on laskenut tautihuipun jälkeen, ja omikronvariantti näyttää aiheuttavan edeltäjiään vähemmän vakavia tauteja. Virusopin dosentin, Turun yliopistollisen keskussairaalan ylilääkäri Tytti Vuorisen mukaan tiedot omikronista ja myös sen vaarallisuudesta ovat tässä vaiheessa vielä hieman vajavaisia.

– Omikronin aiheuttamat infektiot ovat olleet lähinnä nuorilla ja hyvin vähäoireisia. Meiltä oikeastaan puuttuu vielä tarkka tieto, minkälaisia infektioita se vanhemmissa ikäryhmissä ja rokottamattomissa aiheuttaa.

Hänen mukaansa koronavirus tulee todennäköisesti kiertämään väestön keskuudessa kuten kausi-influenssa. Tällöin virus muuntuu aika ajoin, ja uudesta muuntuneesta kannasta tulee aina vähitellen vallitseva kanta. Vuorinen uskoo koronaviruksen kehittyvän edelleen säyseämpään suuntaan.