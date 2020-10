IS: Professori seisoo maskiselvityksen takana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Marjukka Mäkelä puolustaa hallituksen maskilinjaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön keväisen maskiselvityksen laatinut emeritaprofessori Marjukka Mäkelä puolustaa niin selvitystä kuin hallituksen maskilinjauksiakin, Ilta-Sanomat uutisoi.

Mäkelän keväällä laatima selvitys on herättänyt viime päivien maskikohun myötä jälleen keskustelua. Selvityksen mukaan maskin käyttäminen voi jossain määrin ehkäistä viruksen leviämistä, mutta ei juurikaan suojaa itse käyttäjää. Maskien käytön vaikutusta hengitystieinfektioiden leviämiseen väestössä selvitys piti vähäisenä.

Emeritaprofessorin mukaan arvostelijoilla on mennyt näyttö, resurssit ja päätöksenteko sekaisin. Tutkimusten perusteella maskien käytöstä julkisilla paikoilla ei vaikuttaisi olevan hyötyä, Mäkelä sanoo IS:lle. Hallituksen suosituksiin hän on tyytyväinen.

– Minusta hallitus on noudattanut sitä mitä se on luvannutkin, eli harjoittanut näyttöön perustuvaa päätöksentekoa niin paljon kuin mahdollista. He ovat muuttaneet suositusta epidemiatilanteen muuttuessa ja minusta suositukset ovat olleet järkeviä. Kesä meni melkein ilman tartuntoja ja minusta olisi tuntunut turhalta käyttää aika paljon maskeihin.

– Teimme tutkimuksen aivan normaalisti tieteen sääntöjen mukaan, eikä ministeriö puuttunut siihen mitenkään. Tutkimus julkaistiin sellaisenaan, Mäkelä vastaa kritiikkiin.

Mäkelä kertoo joutuneensa maskiselvityksestä nousseen kohun takia jopa ilkivallan kohteeksi. Ilkivallasta on tehty poliisi-ilmoitus.