IS: Presidentti armahti taposta tuomitun naisen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sauli Niinistö on vastannut myöntävästi vain harvoihin armahdushakemuksiin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on armahtanut taposta tuomitun naisen, joka olisi todennäköisesti päässyt ehdonalaiseen ensi vuoden toukokuussa.

Ilta-Sanomien mukaan kyseinen henkilö oli tuomittu vuonna 2013 Säynätsalossa tehdystä taposta, törkeästä ryöstöstä ja maksuvälinepetoksesta kymmenen vuoden, kymmenen kuukauden ja 15 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Armahduksen myötä henkilö pääsee ehdonalaiseen ensi vuoden maaliskuun lopulla.

Presidentti Niinistölle on lähetetty maaliskuussa 2012 alkaneen ensimmäisen virkakautensa jälkeen yhteensä 547 armahdusanomushakemusta. Hän on vastannut myöntävästi vain kahteenkymmeneen. Tänä vuonna tulleista 64 hakemuksesta presidentti on hyväksynyt kaksi.

Tasavallan presidentti voi korkeimmalta oikeudelta saadun lausunnon jälkeen armahtaa tuomioistuimen määräämästä rangaistuksesta tai muusta rikosoikeudellisesta seuraamuksesta joko kokonaan tai osittain.

Armahdusta voi anoa tuomittu itse, yksityinen henkilö, yhteisö, viranomainen tai muu taho. Tuomion on oltava lainvoimainen.