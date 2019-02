IS: Pitääkö lumiseen parkkiruutuun osua? Pysäköinninvalvoja vastaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin pysäköinninvalvojan mukaan runsas lumi ei ole lisännyt annettuja pysäköintivirhemaksuja.

Runsas lumentulo on aiheuttanut merkittäviä liikenneongelmia, ja esimerkiksi Helsingissä on tilanpuutteen vuoksi jouduttu täyttämään pysäköintiruutuja kohoavilla lumikasoilla. Lumikinokset ovat monin paikoin tehneet pysäköintialueista ahtaita, mikä on johtanut autoilijoiden luoviin pysäköintiratkaisuihin.

Helsingin pysäköinninvalvonnasta kommentoidaan Ilta-Sanomille, että yhteydenottoja lumen kaventamista parkkiruuduista tulee jonkin verran.

Onko pysäköintiruutuihin osuminen yhtä tarkkaa, jos lumi vie tilaa?

– No, ei siellä niitä parkkiruutujen viivojakaan nyt näy, joten ei sellaisesta tilannetta varmaan oikein tulekaan, että sellaisesta sakotettaisiin. Pysäköintivirhemaksujen määrä on pysynyt ennallaan tammikuussa, ja joissakin tapauksissa voidaan tulkita tilanteita niin, että annetaan vain kirjallisia huomautuksia, Helsingin kaupungin pysäköinninvalvoja Kaija Kossila sanoo IS:lle.

– Mutta paljon on myös sellaista liikennettä haittaavaa tai turvallisuutta vaarantavaa pysäköintiä, jota ei voi antaa anteeksi. Jakeluautojen on päästävä töihin, eikä jalankulkijoiden turvallisuutta suojateillä saa vaarantaa, Kossila sanoo.