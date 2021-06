IS: Pietarissa käyneiden tartuntoja Helsingissä jo liki kaksisataa

Johtajalääkärin mukaan tartuntoja on mahdotonta jäljittää tarkasti.

Pietariin jalkapallon EM-kisoja seuraamaan menneiden koronatartunnat ovat edelleen kasvussa, Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoo Ilta-Sanomille.

– Eilen kun arvioitiin, niin yli sata tapausta EM-kisoista, ehkä 120. Sen jälkeen on tullut jo noin 40 tapausta. Puhutaan luvuista, jotka ovat selvästi toista sataa, Lukkarinen sanoo IS:lle.

Vielä on epäselvää, kuinka suuri osa tartunnoista on helposti tartuttavan Delta-variantin eli niin sanotun intian koronamuunnoksen aiheuttamia. Venäjällä noin kaksi viidestä tartunnasta on Delta-variantin aiheuttamia. Variantin on todettu olevan noin kuusikymmentä prosenttia tartuttavampi brittimuunnoksena tunnettuun alfa-muunnokseen verrattuna.

Suomessa tieto saadaan ensi viikolla, kun testit analysoidaan.

– Jos nämä ovat oikeasti Pietarista, eikä niin, että matkustajat ovat tartuttaneet toisiaan, kyllä siellä varmaan prosentuaalisesti merkittävä osa on deltavarianttia, Lukkarinen sanoo.

Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, etteivät kaikki Pietarista Suomeen palanneet matkustajat edes tiedä, missä bussissa ovat matkustaneet. Tämä tekee tartuntojen jäljittämisen mahdottomaksi.

– Jo yksin näin suuri tartuntamäärä vaatii paljon resursseja altistumisista puhumattakaan. Nämähän ovat suorastaan mahdottomia jäljittää tarkasti. Osa ei edes tiedä, missä bussissa on ollut, Lukkarinen sanoo.

– Ei saa olla niin, että kun baarit saavat olla kaksi tuntia pidempään auki, niin se on heti maskit pois ja käsidesi unohtuu. Olisi todella sääli, jos nyt yhden viikon takia tilanne palaa taas huonommaksi koko heinä- ja elokuuksi.

Pietariin matkusti noin 3000 suomalaista, joista suurin osa oli nuoria aikuisia. Lukkarinen toivoo, ettei virusta ole tartutettu juhannuksena vanhempiin ikäryhmiin.