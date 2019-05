IS: Palkkaa 8760 euroa kuukaudessa – Näin mepit tienaavat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mepit saavat vaativassa työssään varsinaisen palkan lisäksi muitakin etuuksia.

Tulevia Euroopan parlamentin jäseniä, eli meppejä, odottaa Ilta-Sanomien selvityksen mukaan hyvät tulot ja edut.

Bruttopalkka parlamentin jäsenillä on lehden mukaan 8 757,70 euroa kuukaudessa, josta jää nettona käteen 6 824,85 euroa. Palkat heille maksetaan Euroopan unionin yhteisestä budjetista.

Palkkojen verotuksesta päättävät EU-jäsenvaltiot itse. Jäsenvaltio päättää maksavatko mepit palkoistaan kansallista veroa vai EU-veroa. Monella maalla on käytössä EU-verotus, joka on noin kymmenen prosenttia. Suomi on päättänyt verottaa meppejään itse, ja hyvittää mepin maksaman veron unionille.

Lisäksi mepit saavat IS:n mukaan useita muita eri etuuksia, kuten yleistä kulukorvausta 4 513 euroa kuukaudessa, korkeintaan 4 454 euroa matkakorvausta vuodessa ja 320 euron päivärahaa osallistumisesta parlamentin viralliseen kokoukseen yhteisön alueella.

Tehtävänsä loppuessa meppi saa edustajanpalkkiota vastaavaa siirtymäkorvausta, jota voi saada kuukauden verran kutakin virassa ollutta vuotta kohti. Siirtymäkorvausta voi saada enintään kaksi vuotta.