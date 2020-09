IS: Osa ymmärtää koronaohjeet väärin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ongelmia on maskien ja käsidesin käytössä sekä turvaväleissä.

Suomalaisten koronaohjeistusten noudattamisessa on puutteita, selviää Ilta-Sanomien kyselystä. Kyselyn vastauksissa esiintyi useita tapauksia, joissa muun muassa maskeihin, turvaväleihin ja käsidesin käyttöön liittyviä ohjeistuksia on ymmärretty väärin.

Eräässä vastauksissa huomautettiin, että käsidesillä on alettu kokonaan korvaamaan käsienpesua ja saippuaa. Toisen vastaajan isä oli taas väittänyt käsienpesun olevan turhaa, ”sillä eihän hän ole käynyt missään”.

Piittaamattomuus koronaviruksesta ärsytti myös monia vastaajia. Useissa vastauksissa kritisoitiin vahvasti siitä, etteivät jotkut ihmiset ota koronavirusta ja siihen liittyviä turvatoimia riittävän tosissaan.

– He hyppäävät kyytiin ilman suojautumista ja naureskelevat olevansa menossa koronatestiin. Asenne on sellainen, että tämä on vain flunssa, mitä sinä siinä hermoilet, kommentoi yksi vastaaja.

Jotkut vastaajat ovat myös huomanneet, että turvatoimet aktiivisesti ärsyttävät joitain ihmisiä. Kun eräs yrittäjä oli asentanut kuljetuspalvelunsa autoihin pisarasuojat, suhtautuivat monet asiakkaat niihin negatiivisesti, jopa aggressiivisesti.

– Tuntuu, että he ovat itse päättäneet, ettei koronavirus haittaa heitä ja siksi yrittäjän järeä toimenpide ärsyttää, vastaaja harmittelee.

Maskien käytössä on myös esiintynyt ongelmia. Esimerkiksi junissa maski laitetaan päälle vasta paikalle istumisen jälkeen, ja se otetaan pois lipuntarkastuksen ajaksi. Eräs kyselyyn vastannut pappi taas kertoi, että kotivierailuilla vanhukset ovat usein pyytäneet häntä ottamaan maskin pois.

– Silloin on pappina pysyttävä tiukkana. Pyyntö ottaa maski pois tulee ihan järjissään olevilta vanhuksilta, vastaaja kommentoi.

Turvavälien pitämisessä on myös havaittu puutteita. Eräs vastaaja huomauttaa, kuinka tuttavat edelleen halaavat tavattaessa, kun taas toinen kertoi päätyneensä tapaamiseen, jossa pienessä muutaman neliön pukukopissa oli 7-8 ihmistä ilman turvavälejä.

– Siinä ei voinut turvaväleistä puhuakaan, vaikka kaikki yrittivät vetäytyä omiin nurkkiinsa ja seinän vierille mahdollisimman kauas toisistaan, vastaaja kertoo.