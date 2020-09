IS: Näistä maista koronavirus on tullut Suomeen

Vähintään 10 prosenttia tänä vuonna vahvistetuista tartunnoista on tullut ulkomailta.

Tuore Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) data paljastaa, että vähintään 10 prosenttia Suomessa tänä vuonna vahvistetuista tartunnoista on tullut ulkomailta. Tartuntoja on tullut kaikkiaan 71 eri maasta. Tilastojen mukaan toisaalta on myös varmaa, että vähintään 57 prosenttia suomalaisista vahvistetuista tartunnoista on saatu Suomen sisältä.

Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

Iso osa Suomeen tulleista vahvistetuista ulkomailta tulleista tartunnoista on peräisin Itävallasta. Itävallan tartunnat tulivat lähes kaikki jo keväällä hiihtoloma-aikana, kun maaliskuun alussa yli 200 suomalaista tartuntaa jäljitettiin Itävaltaan. Pääsiäisestä heinäkuun puoliväliin Itävallasta ei tilaston mukaan enää tullut Suomeen lainkaan vahvistettuja tartuntoja.

Toiseksi eniten Suomeen on koronakriisin aikana tartuntoja tullut Espanjasta, kolmanneksi eniten Italiasta ja neljänneksi eniten Ruotsista. Pohjois-Makedonia, josta Suomeen tulevat lennot ovat olleet viime viikkoina otsikoissa, on sijalla 12.

Alla on lueteltu kymmenen maata, joista Suomeen on tullut eniten koronavirustartuntoja. Vahvistettujen tartuntojen määrä on kerrottu sulkeissa. Tietosuojasyistä luvut ovat aluekohtaisia vähimmäis- ja enimmäismääriä.

Itävalta (215–515)

Espanja (79–395)

Italia (79–335)

Ruotsi (58–290)

Serbia (41–205)

Britannia (38–190)

Ranska (33–165)

Yhdysvallat (28–140)

Viro (26–130)

Sveitsi (16–80)

Suomesta mukaan tarttunutta koronaa on kirjattu maailmalla harvoin. Enintään 281 tapausta maailman kaikista vahvistetuista ja ECDC:lle raportoiduista tartunnoista on epäilty suomalaislähtöisiksi.

Viro on kirjannut eniten Suomesta alkunsa saaneita tartuntoja, vähintään 31 kappaletta. Niistä ainakin seitsemän kirjattiin elokuun ensimmäisellä viikolla, kaikki miespuolisille Virossa testatuille. Tilaston perusteella voi päätellä, että 1–5 prosenttia Viron tartunnoista on suomalaista alkuperää.

ECDC:n tiedoissa tartuntamaalla tarkoitetaan maata, jossa oleskellessaan ihminen on lääkärin arvion mukaan saanut tartunnan. Tieto ei kerro tartunnan saaneen kansalaisuutta.