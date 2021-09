IS: Näin taksiasiakkaita huijataan Helsingissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Taksiyrittäjän mukaan ns. ”villeillä takseilla” voi taksikuvuissa lukea harhaanjohtavia tekstejä.

Lähinnä ulkomaalaisten pyörittämät villit taksiyhtiöt yrittävät jäljitellä Taksi Helsinkiä mahdollisimman paljon, sillä Taksi Helsinki on taksialalla toimija, johon ihmiset ovat tottuneet luottamaan, kertoo Ilta-Sanomat.

Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantosen mukaan Helsingissä liikkuu Taksi Helsin-, Taksi Helsink-, Taxi Helsinki- ja Helsinki Taksi -merkinnöillä varustettuja autoja. Tekstit on kirjoitettu taksikupuun samalla fontilla ja samaan paikkaan kuin Taksi Helsingin autoissa.

– Tämä on todella harmillista! Viikkotasolla kymmenet ihmiset luulevat nousevansa Taksi Helsingin kyytiin. Tämä on asiakkaan selvää harhaan johtamista, Kantonen sanoo IS:lle.

Kantonen kertoo lähetelleensä kirjeitä näihin eri taksiyhtiöihin, mutta tuloksetta. Siviilioikeudellinen prosessi puolestaan on kankea ja hidas. Jos yksi yhtiö saadaan kuriin, sinä aikana on jo kaksi uutta tullut tilalle.

IS:n tavoittama Taksi Helsingin taksiautoilija on nähnyt ruohonjuuritasolta alan villin menon. Hänen mukaansa auton katolla olevaan taksikupuun ei kannata luottaa enää ollenkaan. Siinä voi hänen mukaansa lukea harhaanjohtavasti mitä sattuu.

Varma keino erottaa järjestäytynyt auto villin taksiyhtiön autosta ovat isot teippaukset auton kyljissä. Taksi Helsingin ja Lähitaksin autot teipataan keskitetysti, eli teippaus on jokaisessa autossa samanlainen.

Erehdyksessä väärään autoon istuvaa saattaa perillä odottaa ikävä yllätys: hinta voi olla aivan eri kuin oletettu.

– Hintatiedot on toki oltava esillä auton ikkunassa, mutta harvapa niitä katsoo. Lisäksi siellä voi olla esimerkiksi maininta, että minimitaksa on 25 euroa. Se on kova hinta vaikka parin kilometrin matkasta, taksiautoilija sanoo.

Taksia käyttävälle asiakkaalle kuljettajalla on selvä neuvo.

– Asiakkaalla on oikeus valita autonsa. Ei ole pakko ottaa jonon ensimmäistä autoa. Jos haluaa luotettavaa, ammattitaitoista ja takuuhintaista palvelua, kannattaa valita luotettavan taksiyhtiön auto.