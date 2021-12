IS: Näin selvität, kuunteleeko puhelimesi sinua salaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Monet sovellukset myyvät keräämänsä datan suoraan sosiaalisen median palveluille.

Aina silloin tällöin nousee esille epäilys siitä, että älypuhelin kuuntelee käyttäjäänsä salaa. VPN-palveluntarjoaja NordVPN ehdottaa Ilta-Sanomien mukaan kikkaa, jolla voi selvittää, kerääkö puhelin tietoja käyttäjästään tietoa salaa.

Valitse hyvä aihe, joka ei liity mieltymyksiisi tai mielenkiinnon kohteisiisi. Älä etsi asiasta lisätietoa puhelimellasi ja varmista, että et ole tehnyt niin aikaisemmin.

Valitse aiheeseen liittyviä avainsanoja, joihin hakukoneiden on helppo tarttua. Puhu aiheesta kovalla äänellä puhelimesi lähellä muutama minuutti kerrallaan muutaman päivän ajan. Älä etsi aiheesta lisätietoja muilla tavoin.

Sen jälkeen seuraa, näetkö sosiaalisessa mediassa tai muissa kanavissa aihetta koskevia uusia mainoksia. Jos mainoksia ilmestyy etkä ole etsinyt aiheesta tietoa muualta on mahdollista, että puhelimesi salakuuntelee sinua.

Vaikka aiheeseen liittyviä mainoksia alkaisi testin jälkeen ilmestyä sosiaalisen median virtaan, ei puhelin välttämättä ole salakuunnellut käyttäjäänsä. On mahdollista, että mainoksia tulee vastaan satunnaisin perustein tai aihe ei ole käyttäjälle täysin uusi.

Ilta-Sanomien mukaan testin suurin hyöty on, että sen kautta voi paljastaa, onko huomaamattaan antanut mikrofonin käyttöoikeuksia epämääräisille sovelluksille. Monet sovellukset pyytävät lataamisen jälkeen käyttöoikeutta mikrofoniin ilman järkevää syytä.

Usein sovellukset myyvät keräämänsä datan digijäteille. Käyttäjän on vaikea ottaa selkoa tietojensa käytöstä, koska tieto siitä on piilotettu syvälle sovelluksen käyttöehtoihin. Puhelimen yksityisyysasetuksista voi tarkastaa, mitä käyttöoikeuksia sovelluksille on antanut.

Esimerkiksi virtuaaliassistenttien, kuten Google Assistantin, Applen Sirin tai Amazonin Alexan käyttöehdoissa kerrotaan suoraan, että käyttäjän puhetta analysoidaan mainosten kohdentamista varten.