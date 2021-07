IS: Näin rokotuksen aikaistaminen vaikuttaa immuniteettiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kahdentoista viikon välillä on todettu parempia vasta-ainevasteita.

Toisen rokoteannoksen aikaistaminen ei nykyisten tietojen valossa vaikuta merkittävästi rokotteesta saatavaan immuniteettiin, Ilta-Sanomat kertoo.

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on ollut tiistaista lähtien mahdollista aikaistaa toisen koronarokotteen ottamisen ajankohtaa. Aiemmin toisen annoksen sai vasta 12 viikkoa ensimmäisen annoksen jälkeen, mutta nyt rokote on muutamassa kaupungissa mahdollista saada jo kahdeksan viikon jälkeen. Rokoteväli vastaa Pohjoismaista tasoa, sillä muissa Pohjoismaissa väli on ollut rokotusten alusta saakka kahdeksan viikkoa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuspäällikkö Merit Melin sanoo, että rokotteet on alun perin lisensioitu tätäkin lyhyemmällä rokotusvälillä. Esimerkiksi Pfizerin rokotteelleen suosittelema rokotusväli on kolme viikkoa.

– Jo niillä on saatu hyvä teho aikaiseksi. Siinä mielessä en näkisi huolta siitä, että rokotteen teho huononisi. Suomessa on lähdetty pidempään rokotusväliin, koska sillä tavalla saadaan nopeammin yksi annos koko väestölle, Melin sanoo IS:lle.

Suomessa rokotusväli on ollut 12 viikkoa, koska tutkimuksissa sen on todettu tarjoavan parempia vasta-ainevasteita kuin lyhyemmällä aikavälillä.

Hän huomauttaa, että tämä on edelleen suositus.

– Jos pidemmällä rokotusvälillä saadaan aikaiseksi korkeammat vasta-ainepitoisuudet ja parempi immunologinen muistivaste, on mahdollista, että suoja säilyy pidempään. Lyhyellä aikavälillä rokotteen teho on kuitenkin hyvä myös neljällä viikolla ja kahdeksan viikkoa on jo sitäkin pidempi.