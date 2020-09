IS: Näin polttoaineveron korotus vaikutti autoilun kustannuksiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Energiatehokkaalla sähköautolla ajo voi tulla selkeästi bensiiniautoilua edullisemmaksi.

Jos vuosittainen ajosuorite on 20 000 kilometriä ja autona käytetään seitsemän litraa sadalla kilometrillä kuluttavaa bensiinimallia, toi elokuussa voimaan tullut polttoaineveron korotus autoilijalle 92,40 euroa lisää maksettavaa vuodessa. Aiheesta uutisoi Ilta-Sanomat.

Polttoaineveron nousu astui voimaan 1. elokuuta. Bensiinin osalta litrahinnan korotus oli 6,6 senttiä litralta ja dieselin osalta 6,9 senttiä.

Täyssähköautolla ajo voi veromuutoksen jälkeen tulla huomattavasti bensiiniautoilua edullisemmaksi, jos valitsee vertailukohdaksi energiatehokkaan keskiluokan vaihtoehdon. Esimerkiksi Hyundai Ioniq Electric, joka kuluttaa satasella WLTP-syklin mukaan 13,8 kWh sähköä, mikä tarkoittaa suunnilleen verkkosähkön alimmalla mahdollisella eli 11 sentin kilowattituntihinnalla 1,52 euron kustannusta sadalla kilometrillä.

Jos vertailukohtana käytetään yllä mainittua 20 000 kilometriä vuodessa bensiiniautolla ajavaa autoilijaa, kuvatunlaisella täyssähköautolla ajaisi siis polttoaineveron korotuksesta aiheutuvalla 92,40 euron lisämaksulla peräti 6 086 kilometriä.

Koko vuoden osalta täyssähkö-Ioniqin tyyppisen auton sähkökulut olisivat siis 20 000 kilometrin ajosuoritteella edullisimmillaan tasossa 303,60 euroa. Vastaavasti seitsemän litraa sadalla kilometrillä kuluttavan bensiiniauton polttoainekulut pyörivät parissa tonnissa.

Täyssähköautolla voi siis neljässä vuodessa säästää energiakuluissa jopa yli 7 000 euroa, mikäli lähtösuureet ja vertailukohdat valitaan kuten edellä.

Myös pistokehybridillä on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä, mikäli autoa pystyy lataamaan usein ja jos ajot painottuvat taajamiin ja kaupunkeihin. Tässä esimerkkinä toimivan toisen Hyundai Ioniq-mallin eli Ioniqin lataushybridiversion polttoaineenkulutus on nimittäin WLTP-mittaustavalla 1,1 litraa sadalla kilometrillä, eli veronkorotus tuottaa plug-in -autoilijalle kaikkiaan 7,26 eurosentin lisäkustannuksen sataa kilometriä kohden.

Vertailukohtana käytettävään perinteiseen bensiiniautoon nähden säästöä syntyy Siten 38,94 senttiä jokaisella sadalla kilometrillä. Valitulla 20 000 kilometrin vuosittaisella ajosuoritteella säästö plug-in -töpselimallilla ajavan hyväksi on siis jo pelkästään veronkorotuksen osalta 77,88 euroa.

Hyundai Ioniqin töpselittömän hybridimallin yhdistetty polttoaineenkulutus on normin mukaan 4,5 litraa sadalla kilometrillä, eli seitsemän litraa sadalla kilometrillä kuluttavaan autoon nähden säästö polttoaineveron korotuksen osalta on 16,5 senttiä per 100 kilometriä. Mikäli bensiini maksaa keskimäärin 1,5 euroa litralta, Hyundain kaltaiseen perushybridiin vaihtamalla polttoainekuluissa säästäisi siis 3,75 euroa sadalla kilometrillä.

IS:n tekemät ovat teoreettisia eikä niissä ole otettu huomioon muita kustannuksia kuin syntyneet suorat polttoainekulut.