IS: Näin maskikaupat Onni Sarmasteen kanssa etenivät

Miljoonat maksettiin yritysten veroveloista ja alv-tunnisteen puutteesta välittämättä.

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) hallituksen tilaama raportti paljastaa, että HVK maksoi miljoonia liikemies Onni Sarmasteen yritykselle, vaikka yhtiön veroveloista tiedettiin etukäteen, kertoo Ilta-Sanomat.

Tiina Jylhän yrityksen kanssa puolestaan ryhdyttiin kauppoihin, vaikkei sillä ollut arvonlisäverotunnistetta tai luottoluokitusta.

HVK:n sisäiseen käyttöön laaditun raportin mukaan HVK:n silloinen perustuotanto-osaston johtaja Jyrki Hakola kertoi Sarmasteen lähestyneen häntä maaliskuun 27. päivänä ja tarjonneen suojavälineitä Jylhän virolaisen yrityksen The Look Medical Caren edustajana.

Puhelussa Sarmaste kertoi, että hänellä on terveydenhuoltoon soveltuvia suojaimia tarjolla Kiinassa. Todistaakseen tuotteiden laadun hän lähetti Hakolalle laatusertifikaatteja ja muuta dokumentaatiota.

Seuraavana päivänä The Look Medical Care toimitti Hakolalle tilausvahvistuksen Sarmasteen kanssa neuvotellun pohjalta. Sitä seuraavana päivänä Hakola sai kuitenkin samansuuruiset, liki viiden miljoonan euron proforma-laskut sekä Jylhän The Look Medical Carelta että Sarmasteen LDN Legal Partnersilta.

Hakola kertoi IS:n mukaan tiedustelleensa sekä Sarmasteelta että The Look Medical Caren edustajalta, kumman yrityksen kanssa kauppatoimia jatketaan. The Look Medical Caren edustaja ei Hakolan mukaan vastannut tiedusteluun, mutta Sarmaste vastasi hänelle puhelimessa, että maksu suoritetaan Sarmasteen omalle yritykselle LDN Legal Partnersille.

Sarmasteen mukaan maksu tuli suorittaa belgialaisen rahansiirtopalvelun tilille, koska siten se saataisiin välitettyä nopeasti Kiinaan. Sarmaste sanoi myös, että virolaiselle yhtiölle maksaessa riskinä on, ettei rahoja saada maksettua Kiinaan vaaditussa aikataulussa.

Hakola vahvisti kaupan sähköpostissa Sarmasteelle ja perui The Look Medical Caren tarjouksen. Sarmasteelle maksettiin jopa kahdesti, kun rahansiirtopalvelu jäädytti ensimmäisen maksun. Toinen maksu tehtiin, vaikkei ensimmäinen ollut vielä palautunut HVK:lle.

HVK maksoi LDN Legal Partnersille kassamaksuna 4 980 000 euroa. Toinen maksu palautui samana päivänä.

Sarmasteen kanssa tehdyn kaupan jälkeen Jylhän yritys The Look Medical Care lähestyi Hakolaa useaan otteeseen ja tarjosi uusia sopimuksia. Yrityksen kanssa sovittiin tuotepaketista, joka mahtuisi suojainkuljetuksia varten varattun lentokoneen vapaana olevaan tilaan.

Yritys toimitti Hakolalle 5 130 000 euron arvoisen proforma-laskun 2. huhtikuuta. Maksu suoritettaisiin kahdessa erässä: puolet ennakkomaksuja ja puolet, kun tilaus olisi lastausvalmis.

Vaikka Jylhän yrityksellä ei ollut alv-tunnistetta tai luottoluokitusta, HVK maksoi The Look Medical Carelle 2 655 000 euroa virolaista pankkiyhteyttä käyttäen. Virolainen Luminor-pankki jäädytti maksun.