IS: Näin lakko uhkaa lasten ja vanhusten ruokia

Maanantaina ja tiistaina ohjeistetaan omiin eväisiin.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kaksipäiväisen poliittisen lakon on määrä alkaa maanantaina kello 00.00 ja päättyä 48 tuntia myöhemmin.

Valmistellun irtisanomislain aiheuttama lakko näkyy liiton mukaan siivouksessa, kiinteistöhuollossa, ruokapalveluissa sekä liikunta-, kulttuuri- ja urheilutoimessa. Lakossa on 10 000 työntekijää.

Kouluissa, päiväkodeissa ja vanhuspalveluissa ei JHL:n mukaan välttämättä ole ruokaa tarjolla lakon aikana. Ilta-Sanomien mukaan vaikutuksia tulee ympäri maata.

Muun muassa Joensuun kaupunki tiedotti keskiviikkona, ettei kouluissa ja päiväkodeissa ole ateriapalveluja.

Jyväskylän kaupunki pyysi päiväkotien ja koulujen lasten huoltajia varautumaan eväillä tai muilla ruokajärjestelyillä. Kotipalveluateriat hoidetaan.

Nokian kaupunki kehotti huoltajia ottamaan kouluun ja päiväkotiin tulijoille huoneenlämmössä säilytettävät eväät.

Porvoon kaupungin mukaan lukiolaisten ja yläkoululaisten sekä mahdollisesti myös alakoululaisten ja iltapäiväkerholaisten tulee ottaa kouluun omat eväät.

Helsingin koulu- ja oppilaitosaterioista vastaavassa Palvelukeskus Helsingissä esimiehet ja vuokratyövoimaa on töissä. IS:lle kerrotaan, että haasteita ruoan suhteen on päiväkodeissa ja kouluruoassa ongelma on jakelun varmistamisessa.

Vanhusten kotiateriat Helsingissä tuotetaan lakon aikanakin. Käytössä on vararuokasuunnitelma.

– Todellisen tilanteen tiedämme vasta maanantaina henkilöstön ja asiakkaiden palattua syyslomalta, IS:lle todetaan.

– Sellaiseenkin äärimmäiseen tilanteeseen on varauduttava, että ruokaa ei jossain pystytä järjestämään. Silloin pyrimme tiedottamaan asianomaisia mahdollisimman nopeasti.

