IS: Näin hallituksen kriisikokouksessa neuvoteltiin

RKP:n Anna-Maja Henrikssonin mukaan asioita käytiin hallituksen sisällä läpi ”hyvissä tunnelmissa”.

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kertoo Ilta-Sanomille, että RKP teki päätöksen tukea pääministeri Antti Rinnettä (sd.) hallituksen yhteisen tapaamisen jälkeen.

Viiden hallituspuolueen edustajat kokoustivat myöhään sunnuntai-iltana Valtioneuvoston linnassa Helsingin keskustassa.

Hallitus ei kommentoinut kokoustaan medialle lainkaan. Hallituspuolueiden johto oli sunnuntain ja maanantain vastaisena iltana ja yönä koolla paikassa, jota ei myöskään kerrottu julki.

– Hyvissä tunnelmissa käytiin tarkasti läpi, se mitä on tapahtunut. Antti Rinne antoi selvityksensä, ja keskusteltiin siitä, Anna Maja-Henriksson sanoo IS:lle.

– Ihan hyvää keskustelua, sellaista avointa keskustelua, jossa jokainen nosti pöydälle sellaisia asioita, jotka ovat olleet hänen tai hänen ryhmänsä näkökulmasta tärkeitä.

Antti Rinne kertoi aiemmin tapaamisesta sunnuntaina Ylelle, että ”me käydään läpi Postin tilanne ja puhutaan välikysymyksestä ja siihen vastaamisesta”. Omaan toimintaansa hän ei ottanut haastattelussa kantaa.

Henrikssonin mukaan Rinteen antama selvitys on RKP:lle riittävä. Hänen mukaansa pääministeri antoi tapaamisessa ymmärtää, että ”parantamisen varaa on, ja me luotetaan, että se myös tästä eteenpäin näkyy toiminnassa”.

– Nyt meillä on välikysymys, johon pitää vastata.

Hallituspuolueista myös vihreät on ilmoittanut tukevansa Antti Rinteen jatkoa.

Hallitus vastaa opposition välikysymykseen Posti-sotkusta tiistaina. Välikysymyksessä ovat mukana kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike nyt.