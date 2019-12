IS: Näin al-Holin asiassa on vältelty vastuuta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen vastuuministerit eivät ole vastanneet, aiotaanko al-Holin kysymyksestä tehdä poliittista päätöstä.

Hallituksen johtavat ministerit ovat vältelleet vastuuta kysymyksessä al-Holin leirin suomalaisten palauttamisesta, Ilta-Sanomat kertoo.

Joukko keskustan kansanedustajia vaati keskiviikkona, että hallitus tekisi palauttamisesta selkeän poliittisen päätöksen. Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö suositti poliittisen päätöksen tekemistä tiistaina.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni on ilmoittanut tukevansa presidentin aloitetta. Hänen mukaansa kuitenkin ”Pekka Haavisto ulkoministerinä tietenkin vastaa tämän asian valmistelusta ja toimista hallituksessa”.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) on useaan kertaan ohjannut kysymykset al-Holista ulkoministeri Haavistolle. Hän sanoi keskiviikkona Ylen haastattelussa, että al-Hol-asiaa on käsitelty hallituksen iltakoulussa ja ulkoministeri Haaviston toiminnalla on hallituksen ”hiljainen hyväksyntä”.

Keskustasta on ihmetelty Sanna Marinin lausuntoa. Kansanedustajien mukaan asiasta ei ole tehty päätöstä eikä naisten palauttamisella ole keskustan tukea.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) puolestaan totesi maanantaina, ettei edes voisi kommentoida luottamuksellisia asioita, jotka liittyvät ihmisten turvallisuuteen.

Ulkoministeri Pekka Haavisto järjesti keskiviikkona tiedotustilaisuuden al-Holin kysymyksestä. Hänen mukaansa nyt on noudatettu entisen pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen linjaa.

Hän korosti tilaisuudessa puhuvansa vain ulkoministeriössä tapahtuneesta valmistelusta ja siirsi huomion eduskunnan ensiviikkoiseen välikysymyskeskusteluun.

Hän ei myöskään vastannut kysymykseen siitä, tulisiko asiasta tehdä poliittista päätöstä.

– Tämä (poliittinen päätös) on kysymys, jota varmaan tässä joudutaan käsittelemään hallituksen vastauksessa välikysymykseen, Haavisto sanoi.