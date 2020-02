IS: Ministeriössä vaaditaan henkilöstöasioita pois Pekka Haavistolta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministeriön ammattiyhdistyksessä ihmetellään, miten tutkinnassa olevaan voi olla täysi luottamus.

Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistyksen puheenjohtaja lähetystöneuvos Juha Parikka sanoo Ilta-Sanomille, että ulkoministeri Pekka Haavistolta (vihr.) tulisi ottaa pois henkilöstöhallintoa koskevat asiat Haaviston esitutkinnan ajaksi.

Vuodesta 1985 ulkoministeriössä työskennellyt Parikka sanoo näkevänsä parhaaksi, että henkilöstöhallintoasiat siirrettäisiin määräaikaisesti toiselle ministerille.

– On aika yllättävää, jos hän jatkaa niistä vastaamista, kun hän on poliisitutkinnassa nimenomaan henkilöstöhallintoon liittyvissä kysymyksissä. Yksittäisen virkamiehen näkökulmasta ei tunnu erityisen motivoivalta työskennellä ministerin kanssa, joka on poliisitutkinnassa tapauksesta, joka liittyy toiseen virkamieheen, Juha Parikka sanoo IS:lle.

Juha Parikan mukaan henkilöstön edunvalvojan näkökulmasta kyse on ollut koko ajan konsulipäällikkö Pasi Tuomisen tapauksesta. Esitutkinnassa selvitetään, miksi ulkoministeri valmisteli Tuomisen siirtämistä pois konsulipäällikön virasta.

– Voiko ministeri siirtää omalla mielivallallaan ilman perusteluja valtioneuvostossa määrätyn virkamiehen toisiin tehtäviin? Voidaanko pakkosiirtoja tehdä ilman, että noudatetaan lain kirjainta ja yt-lainsäädäntöä?

Parikan mukaansa luottamus ulkoministeriin on yhä koetuksella.

– On aika jännä, kun poliitikkotasolla tulee sellaista kommenttia, että on täysi luottamus Haavistoon. Miten voi olla täysi luottamus, kun mennään rikostutkintaan?

Pekka Haavisto ei IS:ssa ota asiaan kantaa. Hänen mukaansa ”näissä kaikissa kysymyksissä mennään lain mukaan”.