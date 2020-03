IS: Ministeriön kaavalla bensiinin hinnaksi 4,30 e/l ja päästöt puolittuvat

Hallitus päättää liikenteen päästöjen leikkaamisesta syksyllä.

Valtiovarainministeriön lainvalmistelussa käyttämien laskentamallien perusteella polttoaineen hinnan pitäisi nousta 185 prosenttia, jotta päästöt puolittuisivat. Asiaa selvittäneen Ilta-Sanomien mukaan tämä merkitsisi 1,50 euron litrahintaa käyttäen sitä, että polttoaine maksaisi liki 4,30 euroa litralta.

IS huomauttaa, että hintajoustolaskelma on siinä mielessä liioiteltu, että siinä lähdettäisiin välittömän vaikutuksen hakemisesta ja siitä, että muita tieliikenteen päästöjä vähentäviä toimia ei tehtäisi. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on kuitenkin myös sitoutunut kovaan tavoitteeseen. Hallitus haluaa puolittaa liikenteen päästöt 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Toimista on määrä päättää syksyllä.

Vertailukohtaa hurjalta kuulostaville hintalaskelmille antaa hallituksen jo päättämä 250 miljoonan euron korotus polttoaineveroon. Sen lasketaan vähentävän henkilöautojen polttoaineen kulutusta vain noin 1,2-1,4 prosenttia.

Hallituksen asettaman liikenteen päästötavoitteen on arvioitu vaativan kovia toimia, jotka kohdistuvat pääasiassa henkilöautoiluun. Liikenneministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen myönsi alkuvuodesta Ylelle, että aikataulu keinopaketille on tiukka.

– Ja mitä myöhemmin aloitetaan, sitä jyrkempiä temppujen on oltava, Pursiainen totesi.

Hän kertoi verotuksen olevan ”ykköskeino”, kun päästöjä vähennetään.

– Kovin keino ja loppujen lopuksi helpoin ja nopeimmin tehtävissä, kyllä se verotuksen puolelle menee. Sekä kepit että porkkanat, Pursiainen sanoi.