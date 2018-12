IS: Matin tulot yli 100000 euroa, raha ei riitä elämiseen

Verottaja vie ison siivun tuloista, toteaa hyvätuloinen Matti.

Suuret tulot eivät takaa, että rahat riittäisivät elämiseen. Palkasta ei jää juurikaan mitään käteen, jos veroprosentti on korkea, puoliso on kotiäitinä ja perheessä on useita lapsia sekä asunto- ja autolainaa on paljon maksettavana. Näin kertoo Ilta-Sanomille 100 000–150 000 euroa vuodessa tienaava Matti, joka esiintyy jutussa eri nimellä.

Hyvätuloinen Matti kertoo maksavansa tuloistaan veroja yli 40 prosenttia. Verovuonna 2016 verottaja otti palkasta lähes 50 000 euroa.

– Aina kun palkka tulee, se tulee tarpeeseen, sillä tili on jo tyhjä.

Hänen mukaansa perhe on kokenut välillä tiukkoja aikoja. Matkusteluun ei ole ollut vuosiin varaa, ja myös lasten harrastuksista sekä muista kuluista ja lainanlyhennyksistä on jouduttu tinkimään.

– Ei tunnu siltä, että olen hyvätuloinen. Tuntuu, että olen hyvä ja tunnollinen veronmaksaja ja siinä mielessä hyvä yhteiskunnan jäsen, että painan kahta työtä yhtä aikaa. Saan olla todella onnellinen siitä, että perhe on pysynyt kasassa ja terveenä, hän toteaa.

Hänen mukaansa verotuksessa tulisi huomioida myös puolison tulot.

– Jos perhettä katsottaisiin kokonaisuutena tai verotuksessa huomioitaisiin edes puolison tulot tai tulottomuus, tulontasaus voisi olla reilumpi.

Matti kertoo, että niin sanottu solidaarisuusvero eli hyvätuloisten lisävero tuntuu epäreilulta.

– Tilannetta ei silti voi muuttaa miksikään erilaisia ratkaisuja pähkäilemällä. Se vain pakottaa yrittämään enemmän. Voin kuvitella, että meitä samassa tilanteessa olevia näennäisesti hyvätuloisia on paljon.