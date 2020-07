IS: Maski vai ei? – Asiantuntijat erimielisiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijan mukaan uusi tutkimustieto puoltaa maskien käyttöä.

Asiantuntijoilla on Suomessa erilaisia näkemyksiä siitä, olisiko kasvomaskien käytöstä arjessa hyötyä, uutisoi Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broasia ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtavaa asiantuntijaa, Jari Jalavaa haastatellut Ilta-Sanomat.

Broasin mukaan kasvomaskien käyttäminen toisi lisäturvallisuutta esimerkiksi täysissä julkisissa liikennevälineissä. Hän odottaa, että Finnairin tapaan myös VR ja linja-autoyhtiöt alkaisivat jakaa maskeja matkustajille. Ylipäätäänkin Broas näkee maskit hyödyllisinä ja sanoo niistä olevan vallalla vääränlainen käsitys.

– On ikävää, että liikkeellä on väärää tietoa suojaamisesta. Ettei siitä olisi apua tai hyötyä. On ihan tuoretta tutkimusnäyttöä, että kasvomaski suojaa käyttäjää itseään tartunnalta, Broas sanoo.

Broas viittaa Oxfordin yliopiston tuoreeseen tutkimukseen, jonka mukaan maskien käyttö suojelisi tartunnalta sekä maskin käyttäjää itseään että muita. Aiemmin maskin käyttäjän on todettu vain estävän muita saamasta tartunnan.

Toisen aallon torjumisen kannalta tärkeänä Broas pitää matalan kynnyksen testausta, suojausta ja hygieniaa. Maskien käyttö voi tulla hänen mukaansa ajankohtaiseksi kaikille, jos tartuntojen määrä kasvaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Jari Jalavan mukaan tartuntojen ehkäisemiseen ovat päteviä vain kirurgiset suu-nenäsuojaimet. Kansanmaskit ovat hänestä nenäliinan tasoa: ne estävät pisaroiden leviämistä, mutta eivät suojaa käyttäjäänsä. Jalava ei myöskään pidä julkisia liikennevälineitä välttämättä riskialttiina paikkana saada tartunta.

– Tartunnat leviävät etupäässä lähikontaktissa, kun ollaan pitkän aikaa samassa pienessä tilassa. Suomalainen linja-auto tai juna harvoin on sellainen. Sen sijaan työmaan kahvihuoneisiin kokoonnutaan pieneen tilaan vaihtamaan kuulumisia saman pöydän ääreen kasvotusten. Kahvihuoneissahan se maski pitäisi olla päässä, Jalava vertaa.

Ongelmana maskeissa Jalava pitää myös sitä, että jos 1– 2 miljoonaa ihmisiä alkaisi käyttää maskeja työmatkoillaan, maskien saatavuus ja hinta muuttuisi herkästi, koska samoja maskeja käytetään myös sosiaali- ja terveyssektorilla.