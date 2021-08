IS: Lyhyt kohtaaminen ruokakaupassa tartutti viruksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Päivittäiset koronan tartuntamäärät voivat arjen alkaessa yhä nousta.

Ilta-Sanomat on kysynyt asiantuntijoilta koronaviruksen herkästi tarttuvan deltatartunnan saamisesta arkisissa tilanteissa. Riskeistä kertoivat virologian professori Kalle Saksela, ylilääkäri Esa Rintala ja infektioylilääkäri Markku Broas.

Professori Kalle Sakselan mukaan deltavarianttia voivat levittää tahattomasti myös kaksi kertaa rokotetut.

– Sairastavilla, oli heillä oireita tai ei, voi olla virusta jopa tuhat kertaa enemmän heidän nenässään, Kalle Saksela sanoo IS:lle.

– Onhan se nähty, että delta on huomattavasti leviävämpi, ja varmaan koskee ruokakauppoja ja kaikkia muitakin paikkoja, missä ihmisiä on sisätiloissa. …Ravintolassa on usein puheensorinaa ja musiikkiakin, niin ihmiset joutuvat puhumaan kovaa. Pisaran ja aerosolin määrä lisääntyy ratkaisevasti mitä kovempaa puhutaan.

Julkista liikennettä Saksela pitää korkean riskin paikkana, jossa samaan tilaan ahtautuu paljon ihmisiä.

– Junissa voi ehkä aika hyvin pitää väljyyttä, mutta kun katsoo lähibusseja ruuhka-aikaan, kyllä ne aika korkean riskin paikalta näyttävät.

Infektioylilääkäri Markku Broasin mukaan ”meillä on tietoja siitä, että lyhyt kohtaaminen ruokakaupassa on riittänyt tartuntaan”.

– Jos siellä ei maskeja käytetä, ja ei ole rokotuksia, lyhyt kohtaaminen koronapositiivisen henkilön kanssa on ilmeinen riski.

Illanistujaisissa tartuntariski on suuri.

– Meillähän on esimerkki Lapista, jossa yksityisellä villalla kävi erilaisia porukoita illan aikana. Sieltä tuli hurjan paljon tartuntoja, Broas toteaa IS:lle.

Ylilääkäri Esa Rintalan mukaan baarissa usein ollaan lähekkäin ja ilman maskia, ja turvavälit unohtuvat helposti kun olutta juodaan.

– Ja kun musiikki pauhaa lujaa joudutaan puhumaan kovaa tai huutamaan, ja sitten aerosolia muodostuu. Näkisin baarin tai yökerhon riskinä, Rintala kuvailee.

Henkilöautolla muiden kanssa matkustaessa hänen mukaansa ”tartuntoja on juuri tällaisessa tilanteessa tullut”.

– Riski riippuu matkan pituudesta. Jos ihmiset ovat toisilleen tuntemattomia ja rokottamattomia, silloin maskit päähän matkan ajaksi. Ilmastointi on autossa yleensä aika hyvä, kyllä se pitäisi pitää päällä, ettei ilma seiso.