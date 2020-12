IS: Luku ennustaa Suomeen ikävää joulua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tehohoidon tarpeessa voidaan nähdä piikki juuri ennen pyhiä.

Suomen ilmaantuvuusluku saattaa merkitä Suomeen ikävää joulua, kun kehitystä verrataan muiden Euroopan maiden tilanteeseen, Ilta-Sanomat kertoo.

Sunnuntaina päivitettyjen lukujen mukaan koronatartuntojen ilmaantuvuusluku koko Suomessa on noin 107 tartuntaa 100 000 asukasta kohden viimeisen 2 viikon aikana. Edeltävän 2 viikon ilmaantuvuusluku oli noin 95. Luku on siten ollut hienoisessa kasvussa.

Kun tilannetta vertaa Euroopan maihin, huomataan, että ilmaantuvuusluku ja sairaala- ja tehohoidon potilaspaikat eivät kuitenkaan mene käsi kädessä tartuntojen ilmaantumisen kanssa, vaan täyttyvät viiveellä.

IS:n mukaan tilastoista voidaan nähdä, että sairaalakapasiteetin huippu ja kuolleisuus ovat osuneet aina ilmaantuvuuden jälkeiselle tai sitä seuraavalle viikolle. Suomen kohdalla se tarkoittaisi sitä, että nyt nähdyt huippuluvut osuvat juuri joulun alle tai jouluun.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on jo aiemmin ilmaissut huolensa tehohoitopaikojen riittävyydestä. Tehohoitopaikat ovat täyttymässä, minkä vuoksi alueelta on aloitettu tehohoitopotilaiden siirto muualle Suomeen. Erityisesti joulun ajan kuormituksesta on oltu huolissaan.

Myös sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että Suomessa sairaalahoidon tarve koronaviruspotilailla on kasvanut selvästi yli kevään tason. Tehohoidossa ei ole hänen mukaansa ainakaan toistaiseksi tapahtunut yhtä jyrkkää kasvua, vaikka kasvua on näkyvissä.

