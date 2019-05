IS: Lihottaville elintarvikkeille esitetään veroa

Professorin mukaan suomalaisten lihavuus johtuu muuttuneesta ruokatarjonnasta.

Lihavuustutkija, professori Pertti Mustajoki esittää lisäveroa lihottaville elintarvikkeille. Hän on huolissaan erityisesti suomalaisten lasten lihomisesta, kertoo Ilta-Sanomat.

– Selvästikään ruokavaliokampanjoiminen ei ole ollut riittävää lihomisen katkaisemiseksi. Tarvitaan muutakin. Lihottavien elintarvikkeiden kulutusta voitaisiin vähentää muun muassa veroilla, hinnoilla ja muilla säädöksillä. Monet maat ovatkin lähteneet verottamaan ”tarpeettomia ruokia” (non-essential foods), kuten termi kuuluu. Esimerkiksi Meksikossa on vero elintarvikkeille, joiden energiatiheys on yli 275 kilokaloria 100 grammassa.

Mustajoen mukaan lihottavien ruokien kulutus voisi kääntyä laskuun, jos ne kallistuisivat verotuksella. Hän rajoittaisi myös ”tarpeettomien ruokien” mainontaa lapsille ja nuorille.

– Tähän ruokaryhmään kuuluvat makeiset, sipsit, viinerit, virvoitusjuomat, keksit ja tällaiset. Näiden kulutusta pitäisi laajalla rintamalla lähteä vähentämään verotuksella. Myös lihottavien ruokien mainostamista lapsille tulisi alkaa rajoittamaan, kuten Britanniassa on jo tehty. Tämä olisi ilman muuta hyvä asia Suomessakin.

Suomessa pelkästään alle kouluikäisistä lapsista 61 000 on ylipainoisia. Mustajoen mukaan lihavuusepidemia johtuu siitä, että suomalaiset yksinkertaisesti syövät ja juovat liikaa kaloreita.

– Keskeinen syy lasten ja myös aikuisten lihomiselle on se, että ruokavalio on muuttunut lihottavaksi ja runsaaksi. Kaikkea houkuttelevaa kaloripitoista ja lihottavaa vaan on niin runsaasti tarjolla, ja niiden kulutus on muutaman kymmenen vuoden aikana lisääntynyt paljon. Tämä riittää selittämään lihavuuden lisääntymisen. Myös liikkumisen vähentymisellä on oma osansa, Mustajoki sanoo.