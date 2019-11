IS: Lakkovahdit ja Postin vartijat sanaharkassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Postin lakko voi jatkua kuukauden, jos sopua ei synny.

Postin vartijat ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n lakkovahdit ajautuivat sanaharkkaan Liedon pakettikeskuksella, Ilta-Sanomat kertoo.

Liedon pakettikeskus on noussut otsikoihin sen aitaan tehdyn reiän takia. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä. PAU:n puheenjohtaja Heidi Niemisen mukaan reikä on tehty sitä varten, että sieltä voidaan tuoda vuokratyöntekijöitä sisään porttien ohi. Posti on perustellut reikää sillä, että se lyhentää matkaa sisätiloihin. Postin mukaan reiällä ei ole tekemistä lakon kanssa.

Postin Varsinais-Suomen osaston pääluottamusmies Tommi Tienpään mukaan aamukuudelta oli ”pientä sanaharkkaa”, kun vuokratyöntekijöitä saapui töihin. Hänen mukaansa tilanne sujui kuitenkin rauhallisesti.

– Siellä oli paikalla vartijoita, jotka kuvittelivat, että he voivat häätää lakkovahdit pois Postin tontilta. Aidan ja parkkipaikan välissä kulkee kuitenkin kaistale Liedon kunnan maata, jossa on kevyen liikenteen väylä, Tienpää sanoo IS:lle.

Postilaisten lakko alkoi maanantaina aamulla kuudelta. Sen voi kestää jopa joulukuun 8. päivään asti, jos sopua ei synny. Lakko kattaa noin 10 000 työntekijää. Posti on ilmoittanut käyttävänsä vuokratyövoimaa ja alihankkijoita tavanomaiseen tapaan kausivaihtelujen mukaan. Lakko voi viivästyttää postinjakelua jopa viikkoja. Työtaistelun on määrä laajentua kahden viikon päästä myös toimihenkilö- ja myymälätehtäviin.

Ilmailualan unioni ja Merimies-Unioni ovat jo ilmoittaneet omista tukitoimistaan. Postin mukaan lakko voi heikentää merkittävästi yhtiön tämän vuoden tulosta.