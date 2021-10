IS-kysely: Selkeä enemmistö kansasta huolissaan velkaantumisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ero suhtautumisessa valtion velkaan on jyrkkä puolueiden välillä.

Suomalaisista 59 prosenttia on erittäin tai melko huolestunut velkaantumisesta, kun taas 38 prosenttia ei ole kovin tai lainkaan huolestunut velkaantumisesta, kertoo Ilta-Sanomien teettämä mielipidetutkimus.

Velkaantumisen ja menolisäysten takana ovat vain SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat. Vasemmistoliiton kannattajista 87 prosenttia ei ole velkaantumisesta lainkaan tai ei kovin huolestunut. SDP:n kannattajilla luku on 72, ja vihreillä 59 prosenttia.

Perussuomalaisten kannattajista 93 on huolissaan velkaantumisesta, kokoomuslaisista 83 prosenttia, ja hallituspuolue keskustan kannattajistakin velka huolettaa 77 prosenttia.

Kansa ei myöskään innostu julkisten menojen lisäämisestä. Väitteen – julkisia menoja on kasvatettu liian huolimattomasti välittämättä velkamäärän kasvusta – kanssa samaa tai jokseenkin samaa mieltä oli 59 prosenttia vastaajista. Täysin tai jokseenkin eri mieltä löysästä menokurista oli 34 prosenttia.

Tiukemman menokurin puolella on kokoomuksen kannattajista 91 prosenttia, perussuomalaisten kannattajista 86 prosenttia. Keskustan tukijoukoissa velka- ja menojarrua haluaa painaa peräti 75 prosenttia, RKP:n kannattajista 57 prosenttia.

Vasemmistoliiton kannattajista 87 on huolimattomista menolisäyksistä täysin tai jokseenkin eri mieltä, SDP:n ja vihreiden kannattajat ovat tätä mieltä 63 prosentin varmuudella.

Asenteet pysyivät samoina, kun kysyttiin, onko velka käytetty tehokkaasti ja oikeisiin kohteisiin. Vastaajista 37 prosenttia allekirjoittaa väitteen, että velka on täytetty tehokkaaksi ja se on mennyt oikeisiin kohteisiin. Vastaajista 50 prosenttia on eri mieltä.

Vastaajista 51 prosenttia on sitä mieltä, että hallitus kalastelee velkarahalla äänestäjiensä tyytyväisyyttä, ja 41 prosenttia on sitä mieltä, että tämä ei pidä paikkansa.

Ostaako hallitus velkarahalla äänestäjien suosiota – kyllä, oppositiolta tulee jälleen yksimielinen tuomio. Esimerkiksi kokoomuslaisista ja perussuomalaisista 88 prosenttia on väitteen kanssa samaa mieltä. Myös keskustalaisista 58 prosenttia pitää velkarahalla elämistä äänestäjien kosiskeluna.

Punavihreät ovat vakaasti hallituksen talous- ja finanssipolitiikan takana. Kyllä, velalla ostetaan äänestäjien kannatusta – täysin samaa tai melko samaa mieltä oli vasemmistoliiton kannattajista yhdeksän prosenttia, demareista 15 prosenttia ja vihreiden kannattajista 25 prosenttia.

Taloustutkimus haastatteli kyselyyn 1 002 ihmistä. Haastattelut tehtiin 20.-21. lokakuuta. Tutkimuksen virhemarginaali on 2,7 prosenttiyksikköä suuntaansa.