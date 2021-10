”Nyt repeää railo” – IS-kyselyssä kuusi kymmenestä vastustaa hallituksen velkarallia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkimusjohtajan mukaan oppositio on vahvoilla, jos se saa käännettyä keskustelun velkaantumiseen.

– Kyllä tässä nyt repeää railo puolueitten välillä. Vasemmistopuolueissa ja vihreissä ollaan hyvin vähän huolissaan. Miten tämä raja ja suhtautuminen valtion velkaan voi olla näin jyrkkä, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen kommentoi Ilta-Sanomissa lehden teettämää talouskyselyä.

– En ole aikoihin nähnyt mitään kysymystä, joka olisi näin voimakkaasti jakanut puolueiden kannattajia, ja juuri blokkeihin. Velkahuoli ja kriittisyys julkisten menojen kasvattamista kohtaan näyttää olevan niskan päällä.

Velkaantumisesta on kyselyssä erittäin tai melko huolestunut 59 prosenttia suomalaisista. 38 prosenttia ei ole velkaantumisesta kovin tai lainkaan huolestunut.

Tiukempaa menokuria haluaa kokoomuksen kannattajista 91 prosenttia, PS:n kannattajista 86 prosenttia ja hallituspuolue keskustan kannattajista 75 prosenttia. Sitä vastustaa vasemmistoliittolaisista 87 prosenttia, SDP:n kannattajista 63 prosenttia ja vihreiden kannattajista samoin 63 prosenttia.

Velkaantumisen ja menolisäysten takana ovat vain SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat. Kokoomuslaisten ja PS:n sekä hallituksen keskustan ja Rkp:n kannattajat haluavat tiukempaa taloudenpitoa.

– Keskusta on porvaripuolue vahvasti, Rkp on keskusta-oikeistolainen liberaalipuolue. Ei Rkp:stä saa vasemmistopuoluetta millään, toki heille kielikysymys on kaikki kaikessa, Rahkonen sanoo.

– Jos oppositiopuolueet saavat käännettyä julkisen keskustelun ennen vaaleja velkaantumiseen, ne ovat vahvoilla.

Hän huomauttaa, että kyselyssä ei kysytty leikkauksista.

– Se tulee helposti velanoton vastapainoksi. Tästä ei voi tulkita, että kansa kannattaa leikkauksia, vaikka epäsuorasti se sitä tarkoittaa. Jostain se raha menoihin ja tuloihin on tultava, tai täytettävä vaje velalla.

Väitteestä ”julkisia menoja on kasvatettu liian huolimattomasti välittämättä velkamäärän kasvusta” on samaa mieltä 59 prosenttia vastaajista. Eri mieltä löperöstä menokurista on 34 prosenttia.

Kaikista vastaajista 51 prosenttia on sitä mieltä, että hallitus kalastelee velkarahalla äänestäjiensä tyytyväisyyttä. 41 prosenttia on toista mieltä.

Taloustutkimus haastatteli 1 002 ihmistä 20.-21. lokakuuta 2021.