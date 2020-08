Kuhmon kaupunki suljetaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kainuulaiskaupungissa on puhjennut koronan tartuntapiikki.

Kuhmolaisessa ravintola Hospossa oireettomana käynyt altisti noin 130 ihmistä, kertoo Ilta-Sanomat. Kuhmossa on noin 8000 asukasta.

Positiivisia koronatapauksia Kuhmossa on nyt 14. Kaupunki päätti sulkea viikon ajaksi julkiset tilat kuten uimahallin, kirjaston lukusalin, nuorisotilan ja kuntosalit. Myös esimerkiksi Kuhmon musiikkiopiston, lukion ja Sotkamon kansalaisopiston lähiopetus jää tauolle.

Kainuun hallintoylilääkäri ja pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari uskoo, että epidemiapiikki saadaan kuriin viikossa.

– Se oli tehtävä joko nyt tai ei ollenkaan. Tiedämme, että viikossa neljä viidestä altistuneesta, joka on sairastuakseen, sairastuu. Ensi viikon lopulla altistumishetkestä on ehtinyt kulua noin puolitoista viikkoa, mikä on riittävä aikaikkuna siihen, että suurin osa tartunnoista tulee ilmi. — Olemme oppineet sen, että nopeat toimenpiteet ovat epidemian torjumisen kannalta välttämättömiä, Koukkari sanoo Ilta-Sanomille.

Tarpeen tullen rajoituksia jatketaan.

– Meillä on valmiudet jatkaa voimakkaita rajoitustoimia, mutta jos tartuntoja ei tule lisää, rajoituksia ei ole perusteltua jatkaa tuon pidempää. Uskon, että saamme epidemialta vauhdin pois näillä toimilla, ja viikon päästä voimme palata normaaliin.

