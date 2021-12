IS: ”Koskaan ei ole ollut näin pelottavaa lähteä ulkomaille”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Matkustaminen korona-aikana vaatii järjestelyjä.

Ulkomaanmatkailu hermostuttaa nyt tavallista enemmän, kertovat Ilta-Sanomien haastattelemat lomailijat Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Perheensä kanssa Thaimaahan lentävä Mimmi Aakko kertoo, ettei ole käynyt ulkomailla kahteen vuoteen. Hän myöntää, että koronatilanne jännittää.

– Koskaan ei ole ollut näin pelottavaa lähteä ulkomaille, Aakko sanoo IS:lle.

Aakon mukaan perhe teki päätöksen matkustamisesta jo melkein vuosi sitten. Koronatilanne ja sen tuomat erityisvaatimukset ovat hänen mielestään aiheuttaneet ylimääräistä stressiä ja työtä ennen matkalle lähtöä.

Thaimaahan matkustavat myös Sanna Leppänen ja Juha-Pekka Järvinen. Heidän mielestään ylimääräiset järjestelyt eivät tuota ylitsepääsemättömiä vaikeuksia.

– Kun katsoi netistä, mistä kaikesta pitää pitää huolta, niin ei se sen vaikeampaa ollut, Sanna Leppänen sanoo.

Heitä ei huoleta koronan omikron-muunnoksen nopea leviäminen. Heillä on mukana useita kotitestejä. He ovat myös käyneet koronatestissä ennen matkalle lähtöä, koska se on maahanpääsyn edellytys.

– Hotellista pääsee ulos vasta, kun testitulos saapuu, Leppänen toteaa.