IS: Koronatilanne romahtanut neljässä maakunnassa

Monella alueella tilanne on nopeasti huonontunut pandemian ajan vakavimmaksi.

Ilta-Sanomat kertoo Keski-Pohjanmaalla koronatilanteen huonontuneen nopeasti noin kahdessa viikossa. Päijät-Hämeessä on tehty ennätys viruksen vuoksi sairaalahoidossa olevien määrässä.

Kanta-Hämeessä koronatilanteen vuoksi lyhennetään toisen rokoteannoksen antoväliä, jotta terveydenhuollon henkilöstö saa rokotteita. Kymenlaaksossa leviää brittivariantti ja maakunta on nyt epidemian kiihtymisvaiheessa.

Kanta-Hämeessä on johtajaylilääkäri Sally Leskisen mukaan kaksi toisistaan irrallista tartuntaketjua. Toinen on johtanut terveydenhuollon henkilökunnan laajoihin karanteeneihin. Maakunnan terveydenhuollon kantokyky on ”välittömässä vaarassa”.

– Tilanne on vakavin pandemian aikana meillä Kanta-Hämeessä, Sally Leskinen sanoo IS:lle.

Keski-Pohjanmaalla koronavirus on levinnyt varsinkin nuorten keskuudessa. Alue on nyt Suomen pahin korona-alue. Tilanteen huonontuminen alkoi vappuna ravintolassa järjestetystä brunssista.

Päijät-Hämeessä sairaalahoidossa olevien määrä nousi viime viikolla uuteen ennätykseen, 19:ään. Osa tehohoitoa tarvinneista potilaista jouduttiin siirtämään hoitoon Helsinkiin, Turkuun tai Kuopioon.

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä kertoi viime viikolla, että maakunnan koronatilanteen paraneminen on pysähtynyt ja maakunta on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen.