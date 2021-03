IS: Kokoomus yrittäjien suosikki, keskusta vajoaa

Yrittäjien tuki viidelle hallituspuolueelle on pudonnut yhteensä 11 prosenttiyksikköä.

Kantarin Suomen Yrittäjille tekemässä kyselyssä mitattiin puolueiden menestystä eduskuntavaaleissa. Samanlaiset mittaukset tehtiin viime syksynä ja vuonna 2019, kertoo Ilta-Sanomat.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksessa olevien puolueiden kannatus yrittäjien keskuudessa on pudonnut kolmanneksen. Vielä eduskuntavaaleissa 2019 yrittäjistä 34 prosenttia tuki nykyisen hallituksen puolueita. Nyt yrittäjien tuki viidelle hallituspuolueelle on yhteensä 23 prosenttia.

Keskustan yrittäjäkannatus on yli puolittunut sitten viime eduskuntavaalien, ja on nyt viisi prosenttia. Pidemmällä aikavälillä se on pudonnut noin kolmannekseen. Samalla puolue on menettänyt paikkansa toiseksi suosituimpana yrittäjäpuolueena.

Kokoomus sen sijaan pysyy vahvasti yrittäjien ykköspuolueena. Yrittäjistä puoluetta äänestäisi 38 prosenttia haastatelluista. Jos vertaillaan vain kantansa ilmoittaneita, kokoomus on vielä selkeämpi ykkönen 48 prosentilla.

Perussuomalaisia kannattaa 16 prosenttia yrittäjistä, Liike Nyt saa viiden prosentin kannatuksen, vihreät kuusi prosenttia, RKP ja SDP kolme prosenttia kumpikin.

Kantarin tekemässä Yrittäjägallupissa kysytään pienten ja keskisuurten yrittäjien mielipiteitä. Vastaajia on yli 1 100. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimus tehtiin helmikuun loppupuolella 17.2.–24.2.