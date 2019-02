IS: Kohuttu Touhula on kumppani Sdp:n kansanedustajan päivähoitobisneksessä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sdp:n Pilvi Torstin osaomistama HEI Schools on Touhula-päiväkotien yhteistyökumppani.

Sdp:n kansanedustaja Pilvi Torsti on Ilta-Sanomien mukaan Helsinki International Schoolsin (HEI Schools) perustaja ja osaomistaja.

Kolme vuotta sitten perustetun HEI Schoolsin idea on viedä suomalaisten varhaiskasvatusoppien mukaista HEI Schools -konseptia maailmalle. HEI Schoolsilla on toistaiseksi yksi päiväkoti Helsingissä ja yksi Kiinassa.

HEI Schools on läheisessä yhteistyössä kohutun yksityisen päiväkotiketju Touhulan kanssa. HEIn päiväkotia Helsingissä operoi Touhula.

HEI Schoolsilla ja Touhulalla on yhteistyösopimus HEI Schoolsin konseptin viemisestä maailmalle. Sijoitusyhtiö EQT omistaa 80 prosenttia Touhulasta ja on tehnyt merkittävän sijoituksen myös HEI Schoolsiin.

HEI Schoolsin hallitukseen kuuluu Touhula Varhaiskasvatus oy:n toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

Eduskunnan torstain kyselytunnilla vasemmistoliiton ja Sdp:n kansanedustajat nostivat esiin yksityisten päiväkotien väärinkäytökset. Bisnesajattelun ja voiton tavoittelun kieltämistä toivottiin.

Pilvi Torsti kertoo IS:lle olevansa HEI Schoolsissa perustaja ja osaomistaja. Perustajiksi hän sanoo Helsingin yliopiston ja neljä henkilöä. Touhula on hänen mukaansa ”yksi HEI Schoolsin osaomistaja, vähemmistöomistaja”, sijoittajan roolissa.

IS kysyi Pilvi Torstilta, miten tämä näkee sen, että hänen eräät puoluetoverinsa ovat kysyneet, miksi yksityiset päiväkodit voivat tehdä voittoa.

– Näen asian juuri, kuten meidän ohjelmiin on kirjattu. Että yksityisen sektorin voitontavoittelu on syytä selvittää. Ja siitä on tullut myös kunnille aika hankalaa, että ne ovat jääneet tämän yksityisen varaan, Pilvi Torsti sanoo IS:lle.

