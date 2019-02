IS: Keskustassa synkät tunnelmat Anne Bernerin pankkiuutisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin päätös juuri vaalien alla kiehuttaa puolueen eduskuntaryhmää.

Ruotsalainen SEB-pankki kertoi tiistai-iltana, että Suomen liikenne- ja viestintäministeri ja keskustan kansanedustaja Anne Berner valitaan pankin hallituksen jäseneksi. Pankin lehdistöpäällikkö ilmoitti, että Berner ei pyri uudelleen Suomen eduskuntaan eikä ”tule olemaan ministeri ja hallituksemme jäsen samanaikaisesti”.

Ilta-Sanomien mukaan uutinen sai veret kiehumaan keskustan eduskuntaryhmässä. Anne Bernerin lähdöstä on tiennyt keskustassa korkeintaan puheenjohtaja-pääministeri Juha Sipilä.

IS tulkitsee, että puolueen on vaihdettava ministeri heti. Puolueesta kuultiin kommentteja kuten ”nyt se sitten tempun teki”, ”kehtaakohan se enää täällä naamaansa näyttää” ja ”jos Antti Kaikkonen on mies, ministeri vaihtuu jo torstaina”.

Ryhmäjohtaja Antti Kaikkosta ei tavoitettu. Puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen kommentoi ainoastaan, että ”Anne kommentoi itse tällaiset asiat”.

Eduskuntavaaleihin on 53 vuorokautta. Keskustalaisia kismittää, että Bernerin tilalle olisi voitu nimittää uusi ministeri, jos Berner olisi ilmoittanut asiasta aiemmin. IS:n mielestä vaihto lienee edessä nytkin, sillä hallitus saattaa istua toimitusministeristönä pitkälle kesään.