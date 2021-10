IS: Keskustalaiset enteilevät vaikeuksia hallitusyhteistyölle

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen pitää hallitusta toimintakykyisenä.

Ilta-Sanomien haastattelemat keskustalaiset ovat yhä käärmeissään siitä miten pääministeri Sanna Marin (sd.) arvosteli tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvista (kesk.) kulttuurialan leikkauslistan julkistamisesta.

– Pääministerin pitäisi tällaisessa tilanteessa tukea omia ministereitään. Sen sijaan hän ryhtyi julkisuudesta ja sosiaalisesta mediasta tulleen paineen alla yhtäkkiä perumaan päätöksiä, joita hän oli ollut hallituksen pääministerinä tekemässä, keskustan kansanedustaja ja keskustan Etelä-Pohjanmaan piirihallituksen puheenjohtaja Mikko Savola sanoo.

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kuvailee viikkoa ylidramatisoituneeksi. Hänen mielestään paheksunnalle ei ole aihetta suuntaan eikä toiseen.

Mäkynen sanoo diplomaattisesti, että Kurvinen olisi voinut valita sanansa toisin tiistain tiedotustilaisuudessa. Hänen mielestään Marin ei ole heittänyt Kurvista bussin alle puheillaan ministerin toimista.

– Marin on tuonut esiin, että prosessi on kesken. Ymmärtäähän sen, että kulttuuriala ja kaikki joihin nämä leikkaukset kohdistuvat, reagoivat. Kysymys on heidän kohdallaan isoista leikkauksista. Ymmärrän sinänsä, että jos tämä olisi voitu välttää vielä, kun prosessi on kesken, ehkä se olisi kuitenkin ollut viisasta. Mutta ei tämä nyt mikään bussin alle heitto ole, ei tässä kukaan ministeriltä ole kieltänyt, että hän ei saisi näitä asioita valmistella tai päättää, Mäkynen sanoo.

IS:n haastatteleman nimettömän keskustalähteen mielestä pääministerin toiminta enteilee vaikeuksia myös hallitusyhteistyön jatkon kannalta.

– Hän ei tunnu nyt yhtään harkitsevan sitä, millaiseen asemaan hän keskustan tässä ajaa ja minkälaisia vaikeuksia tämä hallitusyhteistyön jatkolle saattaa aiheuttaa, kun ensi vuonna hallituksen pöydälle ilmestyy vain entistä vaikeampia asioita ratkaistavaksi.

Mäkysen mukaan Sdp:n ja keskustan välit ovat hyvät.

– Keskusta on keskeinen hallituskumppani, ja me teemme eduskunnassa joka päivä yhteistyötä valiokunnissa, ja se toimii todella hyvin. Asioista voi olla eri mieltä, eikä se tarkoita, että olisi jotain erityisiä ongelmia. Se kuuluu politiikkaan, ja on ihan tervettäkin, että välillä erimielisyyksiä myös tuodaan avoimesti julki. On turha yrittää edes esittää, että viisi puoluetta hallituksessa olisi aina kaikesta samaa mieltä.

– Tärkeintä on, että yhteiset ratkaisut löytyvät, ja kyllä ne löytyvät, kun siihen vaan halua on, ja se nyt on nähty aika monta kertaa tällä hallituskaudella. Niin kauan kuin sitä yhteistä tahtoa löytyy, niin kompromissit kyllä löytyy, ja sehän on tärkein asia, että hallitus on toimintakykyinen.

Mäkynen vakuuttaa hallituksen olevan toimintakykyinen.

– Kyllä, ihan selvästi on.

– Ei meillä ole tässä mitään isompaa hampaankolossa, hän sanoo.