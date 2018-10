IS: Kaupunki estää kauppiaita ruokkimasta lapsia lakon aikana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Raision kaupunginjohtajan mukaan kaupunki on neutraali taho.

Raision kaupunki ei anna paikallisille K-kauppiaille lupaa järjestää päiväkotilapsille ja koululaisille ruokailua JHL:n lakon aikana, kertoo Ilta-Sanomat. Hankkeen taustalla oli raisiolainen K-kauppias Niina Puoskari, joka kokosi mukaan muutkin paikkakunnan K-kauppiaat.

Kaavailtu ruokajakelu on kuitenkin tyssäämässä Raision kaupunkiin. Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen päätti estää tempauksen.

– Tarjous osuu niille päiville, jolloin on JHL:n lakko. Kaupunki on neutraali taho, eikä ota mielenilmauksen osalta kantaa puolesta eikä vastaan. Emme myöskään halua osallistua toimiin, jotka voitaisiin tulkita osallisuudeksi lakon aiheina oleviin kiistoihin, Korhonen sanoo tiedotteessa.

Korhonen on sosialidemokraattien entinen puoluesihteeri. Kauppias Niina Puoskari on kokoomuksen kunnallispoliitikko. Hän kertoo törmänneensä sosiaalisessa mediassa keskusteluihin, joissa hänen motiivinsa kyseenalaistetaan. Puoskari sanoo olleensa liikkeellä vilpittömästi ja nähneensä kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä ennemminkin, että kouluateria on joidenkin perheiden taloudellisessa tilanteessa tärkeä.

– Tämä on täysin naurettavaa poliittista vääntöä lasten kustannuksella, Puoskari toteaa.