IS: Kaupungin terveysjohtaja huolissaan – nuoret pimittävät altistumisia

Viranomaiset ovat puuttuneet Oulussa nuorten kokoontumisiin.

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo on huolissaan oululaisnuorten koronakaranteeniin liittyvästä toiminnasta. Tartunnat kaupungissa ovat lisääntyneet joulun loma-ajan jälkeen, kertoo Ilta-Sanomat.

Mäkitalo kertoo korviinsa kantautuneen eri lähteistä tietoja nuorten keskinäisistä sopimuksista, joiden mukaan altistumisista ei kerrota, jotta kaverit eivät joudu karanteeniin.

– Tämä on todella lyhytnäköistä toimintaa. Nuorilla on ollut kokoontumisia. Tietoon on tullut suunniteltuja kokoontumisia ja tapahtumia, joihin olemme päässeet puuttumaan viranomaisten kanssa. Tämä ei ole oikea tapa hillitä virusta. Karanteeneja on noudatettava, Mäkitalo kertoi kaupungin järjestämässä koronainfossa torstaina.

Mäkitalo vetosi oululaisnuoriin.

– Tämä on vetoomus nuorille aikuisille, voidaanko sopia, että tapaamiset olisivat alle 10 hengen porukoissa

Mäkitalon mukaan tartuntalähteet ovat siirtyneet lomakauden jälkeen ravintoloista ja juhlista perheisiin.

– Tartuntamäärät lisääntyivät marraskuussa, kun Stora Ensolla oli iso rypäs. Jouluna tilanne rauhoittui, mutta loma-ajan jälkeen tartunnat ovat taas lisääntyneet. Nyt on reilusti yli sata tartuntaa viikoittain.

Oulussa ollaan edelleen epidemian leviämisvaiheessa.

Kaupungin koronarajoituksia on jatkettu 1. helmikuuta saakka virusmutaatioriskin takia. Oulussa ei ole vielä todettu yhtään mutaatioviruksen aiheuttamaa koronatartuntaa.