IS: Juha Sipilä pitää hallituksen syntyä mahdollisena

Keskustan puheenjohtajan mukaan on realismin rajoissa, että hallitusohjelman asiat ovat valmiina huomenna illalla.

Keskustan puheenjohtajan, pääministeri Juha Sipilän mukaan on mahdollista, että hallitus on kasassa ensi viikolla, kertoo Ilta-Sanomat.

Sipilän mukaan on realismin rajoissa, että hallitusohjelman asiat ovat valmiina huomenna illalla. Esimerkiksi työllisyystoimista on hänen mukaansa päästy sopuun.

Sipilä sanoo olevansa tyytyväinen siihen, mitä tähän saakka on paperilla. Hänen mukaansa on kuitenkin toki vielä paljon tehtävää.

Sipilän mukaan keskusta on tehnyt vihreiden kanssa kompromisseja ja esimerkiksi puunkäytöstä on hänen mukaansa kirjaukset olemassa pöydässä, mutta asioita on myös auki vielä.

Sipilä kertoi asiasta eduskunnassa ennen suuren valiokunnan kokousta.